Pluie et fraîcheur pour le début de l’automne

Le début de la semaine sera marqué par des températures automnales, la présence de nuages et des précipitations sur l’ensemble de la province.

La journée de lundi sera essentiellement nuageuse et pluvieuse, avec un risque d’orages en fin de journée sur certains secteurs, tandis que les températures seront à la baisse.

À Montréal, la journée sera nuageuse et les averses devraient débuter au cours de la matinée et des orages sont attendus en soirée. Des vents du sud-ouest souffleront à 30 km/h avec rafales à 50. Le mercure affichera 21 °C en après-midi. À Québec, de la pluie intermittente tombera tout au long de la journée, avec une hauteur prévue de 10 mm. Les vents se lèveront également, et il fera un maximum de 20 °C.

Mardi, les nuages seront encore présents, tout comme la pluie, tandis que les températures continueront de baisser légèrement.

À Montréal, la journée sera nuageuse avec 40 % de probabilité d’averses. Il fera maximum 19 °C.

À Québec, les averses rythmeront la journée et le mercure affichera 15 °C.

Mercredi, le ciel s’éclaircira un peu sur certains secteurs. Ce sera notamment le cas à Montréal où la journée s’annonce ensoleillée avec un mercure qui atteindra 20 °C. À Québec, 70 % de probabilité d’averses est prévu, il fera un maximum de 14 °C.

Jeudi, la pluie intermittente sera de retour à Montréal, où il fera 22 °C. Le scénario sera similaire à Québec puisque des averses sont prévues. Le mercure affichera 16 °C.

La journée de vendredi devrait être plus belle: elle sera ensoleillée à Montréal où il fera 20 °C, tandis qu’à Québec ce sera une alternance de soleil et de nuages, avec un maximum de 18 °C en après-midi.