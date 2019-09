Traversiers Côte-Nord-Matane: rabais importants pour l’automne et l’hiver

Les visiteurs, motoneigistes, motocyclistes et conducteurs de véhicules tout terrain auront droit à des rabais d’au moins 50% cet automne et cet hiver pour les traversées entre Matane, dans le Bas-Saint-Laurent, et la Côte-Nord, a annoncé la Société des traversiers du Québec (STQ), lundi.

Du 11 octobre au 31 mars prochain, les visiteurs ayant réservé une nuit dans un établissement d’hébergement de la Côte-Nord ou de la Gaspésie auront droit à un tarif réduit de moitié, tandis que les enfants n’auront rien à payer pour cette traversée.

Les petits véhicules récréatifs, comme des véhicules tout terrain ou les motoneiges, ainsi que les remorques pour les transporter seront aussi exemptés de tout tarif.

La STQ a expliqué que cette offre visait à soutenir l’industrie récréotouristique qui avait été affectée l’année dernière par des pannes à répétitions des traversiers sur cette liaison entre Matane et la Côte-Nord.

«La STQ soutient l'économie de ces régions en mettant en place des mesures porteuses. C'est l'ensemble de la Gaspésie et de la Côte-Nord qui en profitera, puisque l'industrie touristique génère des retombées significatives dans plusieurs secteurs», a affirmé Stéphane Lafaut, président-directeur général de la STQ par communiqué.