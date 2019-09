Un ancien ingénieur sévèrement blâmé à Saguenay

Un ancien ingénieur de Saguenay est sévèrement blâmé par son conseil de discipline.

Franklin Ash a apposé son nom au bas de deux certificats de conformité, sans avoir les compétences requises.

La première fois, c'était en août 2017 dans le cadre du projet de transformation d'un immeuble situé dans le secteur d'Arvida en bibliothèque municipale. M. Ash a signé un certificat de conformité selon lequel les travaux parasismiques liés au projet sont complétés et conformes aux normes. Il a inscrit la date du 1er août 2017 sur le document, mais selon une récente décision du conseil de discipline de l'ordre des ingénieurs du Québec, en plus de ne pas être complétés, les travaux n'auraient jamais dû être approuvés par M. Ash.

Le comité exécutif de l'ordre lui avait signifié, quelques semaines plus tôt, son intention de limiter temporairement sa pratique. Cette limitation en vigueur à compter du 9 août 2017 inclut des travaux liés à la conception ou l'approbation de dispositifs de retenue contre les secousses sismiques. M. Ash devait se soumettre à un stage de 775 heures dans le domaine des fondations et des charpentes, et suivre cinq cours spécifiques pour retrouver l'ensemble de son droit de pratique.

Sauf qu'il ne l'a pas fait, même s'il savait depuis 2016, qu'il devait se conformer aux exigences de son ordre.

Il a récidivé en octobre 2017 alors que le Cégep de Jonquière procédait à des travaux sur sa piscine. Franklin Ash a apposé, une fois de plus, son nom au bas d'un certificat de conformité pour le même type de système parasismique alors que sa pratique faisait toujours l'objet d'une limitation.

Il a ainsi contrevenu à deux articles de son code de déontologie.

Ses pairs l'ont déclaré coupable de ne pas avoir tenu compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes, et d'avoir manqué d'intégrité.

C'est un autre ingénieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui l'a dénoncé en novembre 2017.

Franklin Ash n'a jamais collaboré à l'enquête menée par son conseil de discipline. Il a même demandé à ses membres qui tentaient d'obtenir sa version des faits de cesser de le harceler.

Une audience aura lieu le 23 octobre pour déterminer la sanction à imposer.

Joint au téléphone, M. Ash a confirmé ne pas avoir l'intention de porter la cause en appel, ni de se réinscrire à l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Le Cégep de Jonquière préoccupé

La direction du Cégep de Jonquière admet que c'est grâce à TVA Nouvelles qu'elle a été avisée de la situation.

Elle ne savait pas que Franklin Ash faisait l'objet d'une limitation de son droit de pratique lorsqu'elle a eu recours à ses services, encore moins qu'il avait contrevenu à son code de déontologie.

«On prend ça au sérieux et on va faire les vérifications qui s'imposent dans le dossier», a indiqué la coordonnatrice aux communications par intérim de l'établissement, Sabrina Potvin.

À la Ville de Saguenay aussi on ne semblait pas au courant.

Pour cette raison, on a refusé de commenter la partie concernant la bibliothèque d'Arvida.