Un patient orphelin désemparé

Un sexagénaire de Sherbrooke se retrouve sans médecin de famille depuis que le sien a quitté la région pour aller pratiquer à Montréal. L'enjeu, c'est que l'homme est aux prises avec plusieurs problèmes de santé et n'a maintenant plus de suivi.

Clément Paré prend 14 médicaments par jour pour toutes sortes de problèmes de santé. Il fait partie des dizaines de nouveaux patients orphelins depuis le départ d'un médecin du Groupe de médecine familiale des Grandes-Fourches. Le 7 juin dernier, l'homme de 61 ans recevait une lettre l'avisant qu'aucun autre médecin de la région ne pouvait le prendre en charge. «J'étais insulté qu'on me laisse comme ça, devant rien. Ils auraient pu me transférer à un autre médecin au moins pour le suivi de mes médicaments», lance M. Paré.

Résigné, il s'est immédiatement inscrit au guichet d'accès à un médecin de famille. Trois mois plus tard, il attend toujours qu'on lui assigne un médecin. «En attendant, il faudrait que j'aille à la super-clinique. Mais il faut prendre rendez-vous par téléphone et quand tu réussis à avoir la ligne, c'est complet!»

M. Paré ne s'en cache pas, il est lui-même responsable en grande partie de ses ennuis de santé. Ex-alcoolique et toxicomane, il a réussi à s'en sortir et appréciait le suivi de son médecin: «Ça allait bien, j'appelais et je pouvais rencontrer mon médecin le lendemain ou la semaine suivante. Mais là, où est-ce que je vais aller?»

Clément Paré est loin d'être le seul à vivre avec cette angoisse. «Les citoyens sont nombreux à venir au bureau de comté parce qu'ils n'ont pas accès à un médecin de famille, commente la députée de Sherbrooke, Christine Labrie. Nous à Québec solidaire, nous croyons qu'il faut revoir la rémunération des médecins, on propose un système hybride.»

Au cabinet de la ministre de la Santé, on confirme travailler sur un nouveau mode de rémunération. Les médecins ne seraient plus payés à l'acte, mais plutôt selon le nombre de patients à leur charge. Le gouvernement souhaite que les médecins augmentent leur nombre de patients en déléguant des responsabilités à d'autres professionnels de la santé, comme les infirmières.