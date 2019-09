«Une grande dame avec un grand G et un grand D», dit Danièle Henkel

L’ex-première dame des États-Unis Michelle Obama était au Centre Vidéotron lundi pour prononcer une conférence. Plus d’un an après l’avoir rencontrée, l’écrivaine et femme d’affaires Danièle Henkel n’a rien oublié de ce moment.

«Je ne sais pas si on peut dire autre chose qu’authentique. Il y a tellement de qualificatifs pour cette grande dame, une grande dame avec un grand G et un grand D. C’est une dame qui a de la classe», a raconté Danièle Henkel, qui a rencontré Michelle Obama en février 2018.

Mme Henkel a assuré que Mme Obama ne regardait jamais les autres de haut. De plus, plutôt que de dénigrer, elle préfère s’élever.

«On peut rester femme. On peut rester femme de carrière. On peut être extrêmement active sur la scène internationale, mais tout en étant humble, authentique, maman, conjointe. Elle représente tout ça, l’espoir que c’est possible», a expliqué Danièle Henkel en entrevue avec Julie Marcoux.

Selon Danièle Henkel, si Michelle Obama se lançait en politique, ce serait très «inspirant».

Voyez l’entrevue complète avec Danièle Henkel dans la vidéo ci-dessus.