Zéro déchet: «des économies, mais à long terme»

Devenir zéro déchet n’est pas une chose facile lorsqu’il est question de changer ses habitudes du jour au lendemain.

L’expérience zéro déchet d’Alison Gagnon, une mère de famille de Québec, s’est avérée plutôt positive, mais dispendieuse: elle a dû débourser près de 450$ de plus pour son épicerie pour un mois.

À LIRE ÉGALEMENT

450$ de plus pour du zéro déchet

Ce montant ne surprend pas Mélissa de La Fontaine, spécialiste renommée en zéro déchet.

«Oui ça lui coûte cher parce qu’elle l’a fait en un seul mois!», explique-t-elle à TVANouvelles.ca.

Selon l’experte, la transition menant vers le zéro déchet total demande du temps, de l’énergie et peut d’abord coûter un peu plus cher, mais les économies produites à long terme sont substantielles.

«La première année où j’ai fait du zéro déchet, mon épicerie m’a coûté 200$ de plus sur une année. Par contre j’ai économisé 400$ en produits de beauté», détaille Mélissa de La Fontaine.

Pour elle, devenir zéro déchet ne doit pas se faire du jour au lendemain.

«Ça prend un minimum d’un an, ça demande du temps, de l’énergie pour trouver tes nouveaux commerçants. Il faut y aller graduellement», précise-t-elle.

Elle juge toutefois qu’après avoir installé ses habitudes, elle économise désormais du temps parce qu’elle n’a plus à magasiner pour acheter des produits ménagers notamment.

Elle admet que son épicerie lui coûte certainement plus cher, mais elle accepte de payer plus, parce qu’elle paye «le vrai prix des aliments».

Pour elle, les économies se font ailleurs: elle achète 80% de ses biens de consommation usagés, entre autres.

«Ce que j’économise, je le mets dans la nourriture».

Arrêter d’acheter

Mélissa de La Fontaine précise que le zéro déchet, à la base, c’est la réduction de la consommation sous toutes ses formes.

«C’est le premier ''R'' dans les cinq: refuser! Refuser ce dont on n’a pas besoin en se questionnant sur nos réels besoins».

Selon elle, il serait difficile pour une personne qui consomme beaucoup de devenir zéro déchet.

«Il faut changer de paradigme. Ça ne peut pas fonctionner si on dit : ''je vais consommer tout autant, mais en zéro déchet, ça va coûter cher!'' Le but premier c’est d’acheter moins, et les économies vont venir rapidement pour toutes ces choses pour lesquelles on ne paye plus!», conclut-elle.

Pour plus de détails: https://www.facebook.com/pg/incitacoop/posts/?ref=page_internal