Apprivoiser la chimie par la cuisine

Tous les moyens sont bons pour garder l'intérêt des jeunes à l'école. Le Séminaire de Sherbrooke mise sur la cuisine pour inciter les élèves du secondaire à aimer la chimie. Une équipe de TVA Nouvelles a assisté à un cours assez particulier mardi après-midi!

Au menu cet après-midi pour le cours de chimie: une meringue et une crème anglaise. «Le but c'est de faire différentes recettes et de leur expliquer tout le fonctionnement chimique qu'il y a derrière, indique l'enseignant Frédéric Guilbard. Par exemple aujourd'hui, tout le principe repose sur le foisonnement. On veut emprisonner de l'air dans les blancs d’œufs et on va utiliser le sucre qui va rendre le mélange un petit peu plus visqueux.»

Dans cette classe, il n'y a aucune chaise. Tout se passe autour des comptoirs. «C'est bien mieux que d'être assis à ne rien faire!» s'exclame un élève. «Moi ça me donne envie de cuisiner à la maison, d'essayer différentes recettes», ajoute une adolescente.

Ce local a été entièrement rénové pour la cause, explique la responsable du département des Sciences de l'école, Isabelle Bolduc: «On a bâti un laboratoire de cuisine moléculaire où il n'y a aucun produit chimique et que tout est adapté pour la cuisine.»

Au cours des prochaines années, le Séminaire de Sherbrooke transformera d'autres locaux et consacrera un étage complet aux sciences et à la technologie.