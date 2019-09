Club illico s’offre Patrick Senécal

Un grand record de 30 nouvelles productions originales, incluant la toute première série télévisée du maître de l’horreur Patrick Senécal, ainsi que plusieurs grands reportages, enquêtes et documentaires, teintent la programmation 2019-2020 de Club illico.

Cette nouvelle fournée toute chaude – d’une trentaine de titres inédits, comparativement à la dizaine qui meublait la plateforme l’an dernier – a été dévoilée mardi matin.

Parions que «Patrick Senécal présente», la toute première incursion au petit écran de l’auteur à succès qui nous a notamment offert les romans «Sur le seuil» et «Aliss», suscitera la curiosité.

Il faudra attendre l’Halloween 2020 pour frissonner devant les saynètes fantastiques, effrayantes ou haletantes bordées d’humour noir, qu’on imagine déjà tordues, concoctées par Senécal. Chacun des 10 épisodes de 30 minutes réalisés par Stéphane Lapointe («Faits divers») aura son contexte, sa trame, sa mise en scène, et misera sur des comédiens différents.

Mickaël Gouin, Bianca Gervais, Mylène Mackay, Léane Labrèche-Dor, Widemir Normil, Fayolle Jean Jr, Guy Jodoin, Louis Champagne et Jean-Marc Dalphond joueront des policiers aux caractères opposés sous les ordres du réalisateur Patrick Huard dans «Escouade 99», l’adaptation québécoise de la comédie «Brooklyn Nine-Nine». Huard compare son produit, entièrement tourné à Québec, à un hybride entre «Taxi 0-22» et «Bon Cop, Bad Cop».

Une deuxième saison de la série-réalité «L’appartement» sera mise en chantier simultanément au tournage de la première, qui s’étalera de septembre à avril. Cinq protagonistes, des jeunes vivants en région venus s’établir à Montréal pour réaliser un rêve sous la caméra du réalisateur Simon Sachel, s’y émanciperont sous nos yeux, en janvier 2020. Parmi eux, un garçon transgenre en processus de transition, un humoriste en devenir, un entrepreneur et une future mannequin.

C’est le 12 décembre que «La faille», avec Maripier Morin et Isabel Richer, sera en ligne sur Club illico. Très exactement trois mois plus tard, le 12 mars, ce sera au tour de «Mon fils», drame familial écrit par Anne Boyer et Michel d’Astous, réalisé par Mariloup Wolfe et mettant en vedette Élise Guilbault dans la peau d’une mère d’un adolescent schizophrène, de briller.

Quant à l’adaptation télévisée de la série d’ouvrages jeunesse «La vie compliquée de Léa Olivier», avec la jeune Laurence Deschênes dans le rôle-titre, elle verra le jour le 21 février.

Investigations du Bureau d’enquête

Le Bureau d’enquête de Québecor, qui était derrière le grand reportage «Le pilote des stars», en février dernier, récidive cette année avec trois autres documents du genre.

Le 10 octobre, «Piégées : l’esclavage moderne des nounous étrangères au Québec», de la journaliste Brigitte Noël, nous plongera dans l’enfer de gardiennes d’enfants venues d’autres pays et victimes de graves abus, sans intervention des autorités.

Le reporter Félix Séguin, lui, partira le 21 novembre sur les traces de Michael Lechasseur, devenu agent double à 14 ans au sein de l’organisation des Hells Angels, dans «Forcé à l’exil : qui a volé la vie de Michael?».

Enfin, l’industrie de l’amaigrissement, ses «pilules miracles» et ses coachs improvisés défileront sous la loupe de la journaliste Marie-Christine Noël, dans «Détox : infiltration chez les imposteurs de la gestion de poids», à compter du 5 décembre.

Rayon documentaire, on trouve «Meurtriers sur mesure» (dès le 26 septembre), et «La preuve» (2020), qui détaillera la construction et l’écroulement de la preuve ayant contrecarré l’opération SharQc, menée contre les Hells Angels en 2009. Procureurs, policiers, accusés, Hells repentis : plusieurs acteurs-clés du «plus grand méga procès en Amérique du Nord» témoigneront dans cette reconstitution.

«Coroner, la voix des victimes» s’intéressera au travail de cinq coroners, de la découverte d’un corps inanimé jusqu’à la tenue d’une enquête publique.

Club illico affirme rejoindre un bassin de 600 000 abonnés. Son catalogue répertorie 6500 titres (tous en français) et a enregistré 500 millions de visionnements de contenus (l’équivalent d’un contenu par jour, par abonné) depuis ses débuts, il y a six ans.

À surveiller également sur Club illico:

- Les fictions d’ici «Victor Lessard», «Léo» et «Like-Moi!» auront toutes de nouvelles saisons cette année. Aussi, «L’Académie» et «La dérape» connaîtront toutes deux leur troisième et dernier chapitre en 2020.

- Du côté des acquisitions étrangères, les adeptes de «Britannia», «Killing Eve», «L’amie prodigieuse», «La Servante écarlate: The Handmaid’s Tale» et «Abstentia», entre autres, auront de nouveaux épisodes à se mettre sous la dent. Amateurs de super-héros et de fantastique se régaleront des nouveautés «Pennyworth», «Batwoman», «A Discovery of Witches», «Legacies», «Tell Me A Story», «Nancy Drew», «Veronica Mars» et «La petite fille au tambour».

- Les histoires du fondeur Alex Harvey et de Team White, le duo gagnant de la première saison de «Révolution», seront racontées dans des portraits. Des documentaires complémentaires aux séries «Fugueuse» et «L’Épidémie», diffusées à TVA l’hiver prochain, aboutiront aussi sur Club illico à la même période.

- On rigolera avec le «One Mini Show», tourné dans le cadre du ComediHa! Fest-Québec. Six heures consacrées à six humoristes (Mathieu Cyr, Martin Vachon, Mélanie Ghanimé, Franky, Silvi Tourigny et Pierre-Luc Pomerleau) nous permettront de mieux connaître ceux-ci, grâce à des entrevues et des prestations sur scène.

- Enfin, la deuxième saison des «Honorables» n’est pas attendue sur Club illico en 2019-2020, mais est présentement en écriture.