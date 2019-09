Commotions cérébrales: la ministre Charest «manque d’intérêt», affirme un expert

Un neuropsychologue qui a œuvré avec le gouvernement à la mise en place du protocole de gestion des commotions cérébrales s’est dit «atterré» par le dévoilement «complètement vide» de la stratégie nationale, ce mardi, à Québec.

Dave Ellemberg a déploré, en entrevue avec Julie Marcoux, le «sentiment de tourner en rond» dans les mesures prises par la CAQ depuis la dernière élection.

«Je suis vraiment atterré par cette conférence de presse qui est complètement vide. On ne nous propose aucun moyen, alors que ça fait un an, presque, que la ministre occupe son poste», a déclaré l’expert.

Plus tôt mardi, en entrevue à QUB radio, Dave Ellemberg a affirmé qu’il travaillait sur le dossier depuis 2014, mais que depuis l’arrivée de la Coalition avenir Québec à la tête du gouvernement, et de la ministre déléguée Isabelle Charest, «il n’y a pas grand-chose qui se fait».

«Mme Charest, pour qui j’avais de grands espoirs, ne m’a montré aucun intérêt lorsque je lui ai fait part de mes préoccupations. Je n’ai eu aucun suivi», a-t-il laissé tomber.

Voyant que plusieurs de ses suggestions n’allaient pas être présentées lors du dévoilement de la stratégie nationale sur les commotions cérébrales ce mardi, Dr Ellemberg a donc décidé de se dissocier du projet sur lequel il planchait depuis de longues années.

«Un des experts envoie un courriel à la ministre pour lui dire qu’il est préoccupé et qu’il se dissocie d’un projet, projet sur lequel il travaille depuis cinq ans et elle n’est pas entrée en contact avec moi. [...] Donc, oui, je considère qu’il y a un manque d’intérêt de sa part», a critiqué l’intervenant.

La ministre Charest en désaccord

Invitée à réagir, la ministre Isabelle Charest a jeté du revers de la main les critiques soulevées par Dave Ellemberg.

«C’est tout à fait faux, a-t-elle dit. La preuve, c’est que tout ce qu’on déploie aujourd’hui, on vient consolider toutes les actions qui ont été mises en place dans les années précédentes.»

Mme Charest a indiqué qu’avec son annonce d’aujourd’hui, «on va pouvoir travailler avec tout le personnel de la santé pour se donner plus de mesures de prévention».

«Je ne comprends pas comment on peut dire que c’est un recul, a martelé la ministre. Au contraire, on déploie beaucoup plus de ressources et de moyens pour contrer ces phénomènes-là qui sont très préoccupants et qui ont des répercussions importantes sur la santé des jeunes et de toute la population en général.

- Avec la collaboration de Raphaël Lavoie, Agence QMI