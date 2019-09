Des camions incendie cloués aux casernes faute de personnel

Des camions du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sont demeurés cloués dans des casernes à quelques reprises cette année en raison du manque d’officiers. Le manque de relève est à ce point criant que le président du syndicat des pompiers, Chris Ross, a senti le besoin de faire une sortie publique mardi sur les ondes de TVA Nouvelles.

On compte environ 600 officiers au sein du SIM. Or c’est la relève qui n’est pas au rendez-vous, et ce, de moins en moins selon le syndicat, surtout depuis l’entrée en vigueur de la loi 15 sur la restructuration des régimes de retraite. Les officiers ont subi de lourds impacts sur leur caisse de retraite, indique le syndicat. Cette situation n’inciterait pas les pompiers à accéder à des fonctions supérieures.

Les officiers sont aussi soumis à la loi sur les services essentiels. Donc, s’il n’y a pas de relève, ils doivent rester en poste obligatoirement de longues heures. Il s’agit là d’un autre effet dissuasif sur la relève, croit M. Ross. Ce dernier affirme qu’il y avait 300 officiers de relève en 2015. Maintenant, ils sont environ 30 officiers de relève.

«Au niveau du service à la population, il faut comprendre que chaque unité à Montréal, chaque camion doit être supervisé et doté par un officier. Sinon, le camion ne sort pas de la caserne», explique M. Ross.

«Cet été et encore aujourd’hui, on a de la misère à combler ce poste ce qui force à mettre le véhicule indisponible», poursuit le président du syndicat.

Le Service des incendies de Montréal est au fait de la situation. Celle-ci s’explique d’ailleurs par plusieurs facteurs, notamment la démographie du service. Le SIM travaille à trouver des solutions par le biais de son plan de gestion de main-d’œuvre et indique avoir entamé des discussions avec le syndicat à ce sujet.

Soulignons par ailleurs que l’augmentation significative du nombre d’applications aux concours menant à la liste d’éligibilité des postes d’officiers est déjà une indication favorable.