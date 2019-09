En entrevue, Richard Martineau complimente Steven Guilbeault

L’animateur Richard Martineau a affirmé qu’il aime les «gens comme Steven Guilbeault», même si leurs positions diffèrent.

Lors de son émission «Politiquement incorrect» mardi à QUB radio, Richard Martineau a reçu l’écologiste et candidat libéral dans Laurier-Sainte-Marie, Steven Guilbeault.

Il a affirmé qu’il aimait le discours de Guilbeaut, car il est «un gars raisonnable» et qu’il n’est pas «dans l’hystérie totale» face à la question environnementale.

«J’aime des gens comme Steven Guilbeault, qui est un vrai écolo, qui est un vrai militant. On va mettre de l’eau dans notre vin, on va faire des petits pas dans la bonne direction. J’aime son approche», a expliqué Richard Martineau.

L’animateur a affirmé qu’il était agacé par les discours «alarmistes» et trop «émotifs» concernant le climat.

«J’ai dans les mains un texte envoyé au secrétaire général des Nations Unies qui est signé par 500 scientifiques qui disent qu’il n’y a pas d’urgence climatique, que le réchauffement est beaucoup plus lent que prévu, qu’il faut arrêter avec les discours catastrophiques», a poursuivi l’animateur.

Steven Guilbeault a dit qu’il n’avait pas eu connaissance de cette lettre, mais que, selon lui, les rapports du groupe de scientifiques mis sur pied par les Nations Unies «ne disent pas que c’est la fin du monde après-demain, mais que de rapport en rapport, il y a urgence d’agir et d’aller le plus vite possible.

«Mais il ne faut pas laisser des gens derrière non plus, parce que c’est là où les gens débarquent, quand ils ont l’impression qu’on les abandonne», a poursuivi M. Guilbeault.

Réaliste ou traitre ?

«Est-ce que tu es un réaliste ou tu es un traitre?», lui a aussi demandé Richard Martineau, en faisant référence au fait que le Parti libéral a donné le feu vert à l'expansion du pipeline Trans Mountain, un projet qui va à l’encontre du discours écologique de Steven Guilbeault.

Ce dernier a tenu à dire que même s’il s’est joint au parti de Justin Trudeau, il n’est «pas d’accord avec le pipeline».

«Je pense qu’il l'a fait parce que le gouvernement estimait qu’il fallait aider l’économie de l’Alberta. Il y a 100 000 emplois qui sont perdus en Alberta, le pétrole c’est encore 25 % de l’économie (de la province), alors ça je le comprends très bien et je l’accepte», a fait valoir M. Guilbeault.

«On aurait dû faire autre chose pour aider ces gens-là, mais ce n’est pas parce que je ne suis pas d’accord avec une décision du gouvernement que je ne suis pas d’accord avec plein d’autres choses qu’ils ont fait. Et ce gouvernement, en a fait beaucoup pour la lutte aux changements climatiques», a-t-il ajouté.