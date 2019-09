Environnement et laïcité préoccupent les jeunes électeurs

Les jeunes électeurs pourraient représenter un poids colossal dans la balance de l’élection fédérale le 21 octobre prochain. Mais pour exercer une réelle influence sur l’issue du scrutin, ils devront se rendre dans les bureaux de vote, ce qui n’a pas toujours été le cas dans les dernières années.

Pour la première fois depuis des décennies, les milléniaux ont dépassé les baby-boomers comme principal bassin d’électeurs. Lors de l’élection de 2015, une hausse de participation de 18 % des jeunes de 18 à 24 ans a notamment contribué à l’éclatante victoire des libéraux de Justin Trudeau.

TVANouvelles.ca s’est rendu mardi au Collège Montmorency, à Laval, où avait lieu un débat entre cinq candidats et candidates de la région – seul le Parti conservateur était absent du débat. Sans surprise, l’environnement était le premier thème à l’ordre du jour.

Plusieurs des jeunes rencontrés ont d’ailleurs insisté sur l’importance qu’auront les gestes que s’engageront à poser les formations politiques dans leur décision le 21 octobre prochain.

«Je nous considère comme le futur et si notre avenir est mis en danger par certaines erreurs qui ont été commises par les baby-boomers, il faudrait qu’on commence à les régler tout de suite», souligne une étudiante en sciences humaines.

Pourtant, l’environnement n’a pas été au cœur de la joute politique fédérale depuis le déclenchement de la campagne. Les jeunes rencontrés espèrent que les prochaines semaines feront place à plus d’idées et moins d’attaques personnelles.

«C’est sûr que les partis politiques, plus ça va aller, plus j’espère qu’ils vont se concentrer sur ce qu’ils vont faire plutôt que les attaques personnelles», affirme un autre étudiant. Ce dernier ajoute que la controverse du «blackface» qui a secoué la campagne de Justin Trudeau n’a eu aucun effet sur sa perception du premier ministre sortant.

Pour une autre étudiante, cette controverse a même permis à Trudeau de gagner un capital de sympathie au Québec.

«Moi ça m’a touchée, explique-t-elle, mais au moins, il a reconnu qu’il a eu tort et il s’est excusé, même si c’était un geste du passé. D’autres partis n’auraient rien dit et ils auraient simplement passé à travers.»

Selon elle, les partis politiques qui débusquent ce genre de vidéos pour attaquer leurs adversaires font preuve d’un manque de «maturité».

Les jeunes et la loi 21

Si l’environnement était sur toutes les lèvres, les réactions les plus fortes durant le débat sont survenues lors d’envolées émotives de candidats sur la question de l’immigration et de la laïcité de l’État, comme quoi la question demeure extrêmement sensible pour plusieurs jeunes du Québec, surtout ceux issus de minorités.

Si tous les partis ont promis de ne pas s’impliquer dans la contestation judiciaire de la loi 21 du Québec – du moins «pour l’instant», comme l’a exprimé Justin Trudeau –, les jeunes rencontrés sont sensibles à la position des candidats sur la question de l’immigration et des droits individuels.

«Il faut accepter qu’on est au Canada et que tout le monde est différent. On ne peut pas empêcher quelqu’un de porter son voile, ça ne marche pas», insiste une étudiante.

Mais de tous les messages transmis mardi aux jeunes électeurs, le plus important était le suivant : «allez voter».