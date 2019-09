Le gouvernement de François Legault est critiqué en matière d’environnement pour son manque d’actions concrètes et a même été qualifié de climatosceptique par certains en début de semaine. Cette accusation est «grossière», selon les analystes de «La Joute».

«Dire qu’ils sont associés à cette mouvance qui ne reconnait pas les faits de la science, c’est faux», a dit d’emblée Stéphane Bédard. Il rappelle que, si l’environnement pouvait être un point faible de la CAQ au début, le Québec a tout de même un bon plan en la matière.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a repris la position du militant écologiste Dominic Champagne, lundi, en affirmant que François Legault agit en climatosceptique.

D’autre part, aucun gouvernement ne semble avoir trouvé la recette pour réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre dans un court délai.

«On peut considérer que le gouvernement n’en fait pas suffisamment, mais on peut dire ça de tout gouvernement, en toute circonstance, a affirmé Mathieu Bock-Côté À ce que j’en sais, le gouvernement qui a réussi quelque part en Occident à réussir une transition écologique rapide, réussie, complète et définitive, on ne le connait pas.»

D’après Mathieu Bock-Côté, il peut y avoir des critiques à formuler contre le gouvernement, mais il serait «injuste» de le qualifier de climatosceptique.

