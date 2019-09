L’arrondissement de Saint-Laurent étudiera la navette autonome

Un service de navette autonome pourrait voir le jour au cours des prochaines années dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal.

Il relierait le secteur de la Place Benoît, le métro Du Collège et la future station de correspondance A40 du Réseau express métropolitain (REM).

Ce projet de navette autonome sans conducteur est l'un des scénarios qui devront être étudiés au cours de la réalisation d'une étude sur la mobilité durable dans le secteur, selon le devis d'un appel d'offres émis par l'arrondissement de Saint-Laurent.

L'arrivée du REM, les nombreux projets immobiliers et la possible implantation du centre Royalmount près des autoroutes 15 et 40 changeront les habitudes de déplacement dans le secteur. C'est dans cette optique que l'arrondissement de Saint-Laurent veut faire réaliser une étude de mobilité durable.

«Il reviendra à la firme choisie [pour l'étude] de proposer des solutions concrètes en tenant compte de la vision et des objectifs de l’arrondissement en matière d’aménagement du territoire», a souligné le chargé de communication de l'arrondissement de Saint-Laurent, Marc-Olivier Fritsch.

Les prolongements du boulevard Cavendish et de la ligne orange du métro jusqu'à la gare Bois-Franc sont également des scénarios à évaluer pour répondre aux besoins en mobilité pour la période 2023-2035, toujours selon le devis.

Des projets pilotes de navettes autonomes se sont déroulés au cours des derniers mois au Parc olympique ainsi qu'à Candiac, en Montérégie.