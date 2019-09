Laval réclame des investissements dans l’ancien pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul

La Ville de Laval exhorte les partis fédéraux à s’engager à financer la transformation de l’ancien pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, fermé depuis 1989.

Il s’agit d’une des sept demandes adressées mardi par la municipalité aux formations fédérales en vue des élections du 21 octobre prochain.

Laval voudrait implanter un projet éducatif, culturel et touristique dans cet ex-pénitencier qui est à l’abandon.

«Nous croyons fermement que nous pourrions, dans le cadre d’un partenariat avec le fédéral, revitaliser entièrement le site du "Vieux Pen" pour mettre en valeur la richesse de ce lieu patrimonial et dynamiser le noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul», a déclaré le maire de Laval, Marc Demers, par communiqué.

Il a reçu l’appui du Collège Laval et d’Héritage Montréal, pour qui il s’agit d’un bâtiment «patrimonial majeur».

«Son abandon est une hypothèque au développement qu'imposent par indifférence les autorités fédérales. Nous demandons que cette hypothèque soit levée et que le futur gouvernement canadien collabore avec la Ville pour que ce patrimoine vive», a souligné le directeur des politiques pour Héritage Montréal, Dinu Bumbaru.

Complexe aquatique

La Ville de Laval veut aussi que les partis fédéraux s’engagent à mettre 20 millions $ sur la table pour qu’un nouveau complexe aquatique voie le jour. La municipalité a souligné qu’un appel d’offres pour sa construction a été annulé l’an dernier, puisque toutes les soumissions étaient beaucoup plus élevées que le budget prévu.

Laval veut aussi recevoir du financement nécessaire pour l’acquisition des îles aux Vaches, Saint-Pierre et Saint-Joseph dans une optique de protection de l’environnement.

En matière de transport, elle veut aussi de l’argent pour l’implantation d’une autre station de métro ou le prolongement du REM, pour la mise en place de voies réservées sur les autoroutes sur son territoire et sur les boulevards des Laurentides et de la Concorde, ainsi que pour le prolongement des autoroutes 13 et 19.

«Nos demandes reflètent les véritables préoccupations de la population lavalloise», a affirmé le maire Demers.

Ses trois dernières demandes concernent un plus grand transfert de fonds de la taxe sur l’essence, le maintien des enveloppes pour le logement abordable et une bonification de celles pour l’adaptation aux changements climatiques.