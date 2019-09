L’analyste de «La Joute» Stéphane Bédard affirme que la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a le devoir de demander au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) de conclure son enquête sur les allégations criminelles concernant Martin Prud’homme, relevé provisoirement de ses fonctions à la tête de la Sûreté du Québec le 6 mars dernier.

«On ne peut pas garder cette situation aussi longtemps. C’est intenable pour la police, d’autant qu’elle arrive dans une consultation, a dit Stéphane Bédard. C’est quand même fou. Il n’y a pas de responsable en titre de la police nationale actuellement. J’invite la ministre plutôt à consulter et à mettre un temps limite.»

M. Bédard a répondu à Geneviève Guilbault qui, en entrevue à «La Joute», a affirmé ne pas pouvoir contacter le BEI pour accélérer le travail d’enquête.

«Pour l’instant, on laisse le travail se faire. Ce sont des enquêtes qui sont complexes. Une fois qu’on aura les résultats, M. Prud’homme pourra réintégrer ses fonctions s’il est blanchi», a dit la ministre.

Elle a assuré que, si les conclusions se font toujours attendre en décembre, l’actuel directeur général par intérim de la SQ sera remplacé à la fin de l’année. Ce dernier a remis sa démission.

Stéphane Bédard rappelle qu’une enquête peut s’échelonner sur des années si on n’exige pas une conclusion.

«À moins qu’il y ait des événements d’une gravité x ou une série d’événements, mais dans ce cas-ci, on n’a même pas le contenu, a dit Stéphane Bédard. En tant que responsable, tu ne te mêles pas de l’enquête, mais tu demandes une conclusion maintenant. Y a-t-il des accusations à déposer ? Si ce n’est pas le cas, on ferme le dossier et on passe à autre chose.»

Stéphane Bédard se demande d’ailleurs comment quelqu’un peut-il revenir en fonction quand il est sous enquête depuis sept mois.

Au final, les enquêtes menées au sein des corps policiers suscitent beaucoup de perplexité au sein de la population.

«On n’y comprend plus grand-chose du côté du commun des mortels. On cherche à suivre, on n’y parvient pas», a résumé Mathieu Bock-Côté.

