Trudeau promet la neutralité carbone d'ici 2050 en cas de victoire

Le libéraux de Justin Trudeau s’engagent à viser l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 s’ils sont reportés au pouvoir.

L’annonce était faite par étapes, mardi, dans plusieurs villes canadiennes différentes, notamment à Ottawa, Montréal et Burnaby, en banlieue de Vancouver.

Les premières informations ont été données par la ministre de l’Environnement, Catherine McKenna, par le candidat écologiste Steven Guilbeault ainsi que par le ministre des Pêches, Jonathan Wilkinson.

«La science ne fait aucun doute, les preuves sont faites, et les Canadiens voient clair : nous devons agir maintenant et faire plus afin de protéger notre environnement. Nos enfants et nos petits-enfants comptent sur nous», a notamment dit par communiqué M. Guilbeault, candidat dans la circonscription montréalaise de Laurier Sainte-Marie.

Lundi, une soixantaine de pays se sont engagés à atteindre l’objectif de neutralité carbone lors d’un sommet sur le climat de l’Organisation des Nations Unies.

Les libéraux ont donc saisi la balle au bond pour leur emboîter le pas, mardi, au jour 14 de la campagne électorale.

Le premier ministre Justin Trudeau doit fournir plus de détails sur les façons dont les libéraux comptent atteindre l’objectif zéro émission dans un autre point de presse à venir à Burnaby, en Colombie-Britannique.

Le Canada a déjà pour objectif de réduire ses émissions de 30% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005. Cette cible n’est pas en voie d’être atteinte, selon plusieurs rapports de la commissaire fédérale de l’environnement.

D’ailleurs, des adversaires politiques de M. Trudeau n’ont pas tardé à qualifier d’irréaliste la promesse d’arriver à la cible de zéro émission avec les mesures jusqu’ici préconisées, comme la tarification du carbone.

«C’est difficile de comprendre pourquoi Justin Trudeau s’appuie toujours sur sa taxe sur le carbone parce que c’est un fait qu’il va échouer», a notamment soutenu le chef conservateur Andrew Scheer tout en vantant son propre plan environnemental.