Un propriétaire prend les grands moyens pour évincer son locataire récalcitrant

Un locataire qui s’est fait expulser de son logement à Saguenay a laissé tous ses biens devant son ancien immeuble. Ça faisait plus d'un an qu'il causait des problèmes à son propriétaire et au voisinage.

C’est peu de temps après l’arrivée du locataire dans le logement de la rue Smith, dans l’arrondissement Chicoutimi, que les problèmes ont commencé. Le propriétaire s’est adressé à la Régie du logement faisant valoir des problèmes d’insalubrité, des dommages au logement ainsi que des dangers d’incendie.

La Régie a finalement rendu son jugement le 3 septembre. Le propriétaire assure avoir respecté tous les délais. C’est un huissier de justice qui a signifié son expulsion au locataire.

Des voisins rencontrés par TVA Nouvelles affirment que la situation était particulièrement difficile à vivre et que les policiers étaient appelés à se rendre sur les lieux régulièrement.

Du côté de la Ville de Saguenay, on affirme travailler en collaboration avec le locataire. «Il a lui-même dit qu’il était démuni par rapport à la situation actuelle. Les organismes communautaires vont discuter avec lui», explique Marie-Hélène Lafrance.

Les biens du locataire ont été sortis du logement et placés sur le trottoir. En fin de journée mardi, le locataire n’était pas venu les récupérer.

Si le locataire décidait d’abandonner ses biens, la Ville devra les entreposer pour 60 jours avant de les vendre à l’encan.