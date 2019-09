Un refuge pour animaux populaire à Rimouski

Alors que plusieurs refuges d'animaux débordent au Québec, c'est tout le contraire à Rimouski.

Les demandes d'adoption sont nombreuses et les chats et les chiens abandonnés sont accueillis à bras ouverts par les familles.

«Depuis juin 2018, on est rendu à plus de 350 adoptions de chats et plus de 100 chiens», affirme Kaven Sirois chargé des opérations aux services animaliers de la Ville de Rimouski.

La majorité des adoptions se réalisent par le biais de la page Facebook de l'organisme, qui est suivie par plus de 10000 personnes.

«On utilise beaucoup les réseaux sociaux, ajoute M. Sirois. On essaie de faire plusieurs mises à jour. On en a de Rimouski qui viennent adopter, mais on en a de Québec jusqu'en Gaspésie.»

«Les citoyens aussi sont sensibilisés, lorsqu'ils viennent pour l'adoption d'un animal, à la responsabilité qui les engage de devenir le maître et d'en prendre soin», ajoute Claire Lafrance, chef de la division Environnement de la Ville de Rimouski.

«Les gens, on dirait, sont beaucoup plus attirés d'aller vers les refuges, conclut Kaven Sirois. Probablement qu'au fil des années, la sensibilisation qui s'est faite face à ça a porté fruit.»