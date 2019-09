«Le système de taxation doit dissuader les gens de prendre souvent l’avion»

Au moment où l’assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OQCI) commence mardi à Montréal, des groupes environnementaux demandent au Canada de faire preuve de leadership en demandant une réduction «drastique et immédiate» du nombre de vols, afin de «prévenir une catastrophe climatique».

La Coalition Aviation Climat veut également une augmentation des taxes sur le carburant, particulièrement pour les grands voyageurs. Les billets en classe affaires devraient être beaucoup plus chers qu’en classe économique, disent les militants.

Selon le groupe, il est possible d’augmenter le taux de taxe par rapport au nombre de vols pris par un passager dans une même année. On propose d’augmenter le taux de taxation à l’achat d’un 2e billet dans une même année, d’un 3e et ainsi de suite.

«Les plus gros utilisateurs seraient ainsi mis à contribution de façon beaucoup plus importante que les familles de la classe moyenne qui font un voyage de temps en temps», peut-on lire dans le communiqué. «Les taxes pour les vols intérieurs doivent être annulées pour les communautés autochtones éloignées. Le système de taxation doit être conçu pour dissuader les gens de prendre souvent l’avion», précise la Coalition.

Toujours selon les militants, l’aviation civile profite d’un évitement fiscal majeur depuis 75 ans puisque le carburant sur les vols internationaux n’est pas taxé.

«Cela doit changer. Il n’y a aucune raison pour que le carburant des véhicules soit taxé sur terre, mais pas dans les airs», disent-ils. Le Canada doit proposer à l’OACI d’établir une taxation juste pour les vols internationaux, et suivre le même principe pour les vols intérieurs.»

4,9% des GES émis par les avions

La coalition rapporte que les vols internationaux émettent autant de GES que l’ensemble des 129 pays les moins émetteurs, selon un document déposé à la dernière assemblée générale de l’OACI et que «l’aviation est responsable de 4,9% du réchauffement global.»

Par ailleurs, le groupe indique que les émissions produites par l’aviation civile internationale pourraient tripler d’ici à 2050.

«Pendant que le monde entier fera des efforts pour réduire ses émissions, l’aviation les augmentera».

Moratoire sur les aéroports

Le groupe souhaite également que le Canada impose un moratoire sur la construction de tout nouvel aéroport, ou encore, de l’agrandissement de ceux déjà en place.

« Ces constructions et agrandissements permettent au secteur de l’aviation de croître, alors qu’il doit décroître, et ils nuisent à la santé et à la sécurité des riverains. En 2017, 423 nouveaux aéroports et 121 pistes supplémentaires dans les aéroports existants étaient prévus ou en cours de construction dans le monde», indique le communiqué.

Finalement, la Coalition Aviation Climat dénonce le projet d’agrandissement à l’aéroport Montréal-Trudeau, où un investissement de 2,5 milliards de dollars a été annoncé afin de construire une nouvelle aérogare munie de 10 à 14 portes d’embarquement.