Ce qu'il faut retenir de la 15e journée de campagne

Les promesses environnementales et économiques ont occupé les chefs de partis fédéraux en cette quinzième journée de campagne.

Voici ce qui a retenu l'attention aujourd'hui:

Parti libéral

Trudeau promet aussi des incitatifs aux rénovations vertes

Un gouvernement libéral réélu fournirait des prêts sans intérêts pouvant atteindre 40 000 $ aux propriétaires canadiens qui font des rénovations vertes sur leur résidence, a promis le premier ministre Justin Trudeau mercredi.

La députée libérale Eva Nassif écorche Justin Trudeau et ses collègues

La députée libérale fédérale lavalloise Eva Nassif accuse son chef Justin Trudeau «de ne pas être un vrai leader féministe» et dit avoir été victime d’intimidation et de harcèlement de la part des trois autres députés de Laval, a rapporté le «Globe and Mail», mercredi.

Parti conservateur

Scheer vante son crédit d'impôt sur les rénovations vertes

Le chef conservateur Andrew Scheer a insisté mercredi sur sa promesse d’instaurer un crédit d’impôt de 20% sur les rénovations d’habitations vertes s’il est porté au pouvoir.

Scheer veut protéger les emplois du Centre fiscal de Jonquière

Les conservateurs s'engagent à protéger les centaines d'emplois du Centre fiscal de Jonquière s'ils prennent le pouvoir.

Bloc québécois

Le Bloc mise sur une série de mesures pour protéger les fleurons québécois

Le Bloc québécois a proposé mercredi un train de mesures qui favoriserait à ses yeux une meilleure protection des fleurons économiques du Québec, comme Bombardier.

Parti vert

Les verts défendent leur crédibilité

Le Parti vert a voulu convaincre du sérieux de son programme politique en étant la première des principales formations dans la course électorale à dévoiler son cadre financier, mercredi.