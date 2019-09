«Celui qui ramasse les indécis part avec le ballon»

Pour qui allez-vous voter le 21 octobre? Vous ne le savez pas et vous n’êtes pas les seuls selon le dernier coup de sonde Léger – Le Devoir. Mario Dumont analyse ce qui pourrait se passer dans la province.

«Au Québec, les péquistes votent Bloc, les solidaires se séparent entre les verts et le NPD, les libéraux votent libéral. (...) Il y a la moitié des caquistes qui au fédéral sont des conservateurs et l’autre moitié ne le sait plus (...) Il reste un très gros motton de votes indécis. Il y a pratiquement la moitié du monde qui pourrait encore changer d’idée. Avec le Face-à-Face, les débats, les discours de campagne plus musclés; les libéraux, les conservateurs ou le Bloc peuvent encore (ravir les votes). Celui qui ramasse ce bloc (d’indécis) part avec le ballon», prédit Mario Dumont.

