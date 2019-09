Disparue au Burkina Faso depuis le 15 décembre dernier, Edith Blais serait toujours en vie. C'est ce qu'à réaffirmé mercredi la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, de passage à Sherbrooke pour soutenir les candidates libérales dans la région.

Chrystia Freeland a profité de l'occasion pour réitérer son soutien et sa compassion à l'égard de la famille de la Sherbrookoise. «Je veux souligner l'importance de ce dossier pour moi. Pendant l'été j'ai eu quelques conversations avec le premier ministre concernant ce dossier. Nos diplomates sont très impliqués et on a parlé aussi avec l'Italie.»

Mme Freeland est demeurée discrète cependant sur la nature des informations que détient le gouvernement «pour protéger la santé et à la sécurité d'Edith.»