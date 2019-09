Hommage aux 75 itinérants morts cette année

Une cérémonie s’est tenue mercredi à Montréal pour rendre hommage à la mémoire de nombreux oubliés de notre société.

75 personnes en situation d'itinérance ou dont le corps n'a pas été réclamé sont mortes, à Montréal, dans la dernière année.

Chacune a droit à une rose blanche, à un moment de respect. Le prêtre de la rue Claude Paradis tient à honorer la mémoire de ces hommes et de ces femmes, afin qu'ils ne soient pas oubliés dans la mort comme ils l'ont été dans la vie.

«C'est quelqu'un de la rue, il me dit: "Le seul toit que j'aurai dans ma vie, c'est lorsque je serai dans mon urne." Alors, il me dit ça comme ça, là. Et souvent, pour ces gens-là, c'est vrai», raconte l’abbé Claude Paradis.

La cérémonie à la mémoire des itinérants disparus se tient depuis quatre ans au repos Saint-François d'Assise, dans l'est de Montréal. De plus en plus de citoyens y participent.

La cérémonie s'est terminée avec l'envol de colombes, symbole de l'âme des disparus.