Bruno Blanchet est la définition même d’un globe-trotter. Après trois années passées en Asie, il vient tout juste de remettre les pieds au Québec et ce, pour un court laps de temps.

«Je reviens lorsqu’on me demande de faire quelque chose, lorsqu’il y a du travail. Sinon, je reste là-bas.»

Considérant la vie en Asie un peu plus tranquille et moins coûteuse, il profite de ses économies amassées au Québec pour étirer ses séjours à l’étranger plus longtemps.

Le célèbre comédien et humoriste a visité une centaine de pays dans les 15 dernières années et ne compte pas s’arrêter de sitôt.

«Je vis une vie de rêve pour quelqu’un qui aurait la moitié de mon âge!» a-t-il dit, en riant.

Si vous attendiez avec impatience la nouvelle saison des Vacances de Monsieur Bruno au canal Évasion, vous devrez toutefois vous contenter de 8 épisodes cette année. Cette fois-ci, le globe-trotter fait découvrir aux téléspectateurs le Bénin et la Namibie, tous deux situés en Afrique.

Voyez l'entrevue qu'il a accordée à Denis Lévesque ci-dessus.