La GRC va dévoiler les résultats de son enquête sur les trois meurtres en Colombie-Britannique

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) va dévoiler les résultats de son enquête menée sur les meurtres de trois personnes dans le nord de la Colombie-Britannique en juillet dernier lors d'une conférence de presse qui se tiendra vendredi.

Le point de presse, annoncé mercredi par les autorités, sera précédé d'une séance d'information technique pour les journalistes. Aucun autre détail n'a été communiqué par la police fédérale.

La GRC s'était engagée, en août dernier, à fournir une mise à jour de son enquête dans les semaines à venir.

En juillet dernier, la GRC s'était lancée dans une vaste chasse à l'homme qui avait mené les policiers de la Colombie-Britannique jusqu'à la région isolée de Gillam, dans le nord du Manitoba.

Après deux semaines de recherches de longue haleine dans cette région sauvage et inhospitalière, les policiers avaient finalement retrouvé les corps de Kam McLeod, 19 ans, et Bryer Schmegelsky, 18 ans. Ceux-ci s'étaient vraisemblablement enlevé la vie des jours plus tôt, non sans enregistrer leurs dernières volontés en se filmant avec un cellulaire.

Les deux jeunes hommes avaient été accusés pour le meurtre non prémédité de Leonard Dyck, un chargé de cours en botanique retraité de l'Université de la Colombie-Britannique, dont le corps avait été retrouvé le 19 juillet en bordure d'une route du nord de la Colombie-Britannique.

Ils étaient aussi les principaux suspects des meurtres de l’Australien Lucas Fowler et de sa copine américaine Chynna Deese, abattus le 15 juillet dans la même région.