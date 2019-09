Le BEI veut avoir les coudées franches

Trois ans après la première enquête, la directrice du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) répond à ses détracteurs, qui déplorent le manque de résultats.

«On n'est pas là pour qu'il y ait plus ou moins de policiers accusés, on est là pour faire des enquêtes complètes, indépendantes, impartiales», déclare Madeleine Giauque.

Dans un rapport, qui comprend 14 recommandations, la police de la police demande au gouvernement qu'on impose des sanctions aux policiers qui refusent de répondre aux questions de ses enquêteurs.

«Certains nous ont dit: "Mon rapport est clair, je n'ai pas à aller plus loin." D'autres ont clairement refusé de répondre à nos questions, ajoute Mme Giauque.»

Depuis 2016, le BEI a ouvert 132 dossiers parce qu'une personne a été blessée ou tuée lors d'une intervention policière. De ce nombre, 94 ont été déposées au Directeur des poursuites criminelles et pénales; à ce jour, il n'y a eu aucune accusation déposée contre un policier. 19 dossiers sont toujours à l'étude. 76 dossiers concernant des allégations criminelles ont été ouverts.

«Notre travail, c'est de faire l'enquête la plus complète possible, en donnant toutes les informations nécessaires au Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui verra à prendre une décision», indique la directrice du BEI.

Elle écrit également que l'impartialité et l'indépendance du BEI seront mises à rude épreuve dans les prochaines années.

«La population ne comprend pas nécessairement bien notre rôle et s'attend à ce que, par définition, il y ait plus de policiers accusés, alors que, pour moi, ce n'est pas le rôle du BEI», précise-t-elle.

Dans le rapport, elle demande des changements législatifs. Québec entend y donner suite.

«Je peux vous dire que le statut des enquêteurs, c'est quelque chose qu'on regarde très attentivement, assure la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault. Nous ferons en sorte de donner au Bureau des enquêtes indépendantes les outils et le cadre législatif et réglementaire le plus optimal.»