Marathon international de Montréal: le producteur et directeur de course démissionne

Le producteur et directeur de course du Marathon international de Montréal, Dominique Piché, a remis sa démission mercredi au IRONMAN Group.

M. Piché était également responsable de l’événement IRONMAN, IRONMAN 70.3 et IRONMAN 5i50 Mont-Tremblant.

Cette annonce survient quelques jours après le décès d’un coureur au Marathon international de Montréal. Des problèmes logistiques avaient également retardé le départ.

«Les événements malheureux du week-end dernier lors du marathon, dont j’ai assumé publiquement la responsabilité pleine et entière comme il se doit en de telles circonstances, m’ont amené à prendre cette décision difficile. Elle témoigne de ma volonté de faire preuve d’imputabilité, une qualité que je tiens en haute estime», a indiqué M. Piché dans sa lettre de démission.

«Au fil de ces années, j’ai eu l’honneur et le plaisir de côtoyer des gens, des équipes et des athlètes extraordinaires sans lesquels il aurait été impossible de relever ces gigantesques défis. Je les remercie de tout cœur. Grâce à ce travail collectif, nous avons réussi à déployer ces événements à l’échelle internationale et à faire la fierté de nos communautés.»

Un homme âgé de 24 ans, Patrick Neely, est décédé à l’hôpital lundi matin, quelques heures après avoir été victime d’un arrêt cardio-respiratoire pendant le marathon.

Le bureau du coroner a confirmé le jour même qu’il ferait enquête sur l’incident.

Par ailleurs, le coup d’envoi du marathon a été retardé de 50 minutes. M. Piché avait expliqué ce retard par un manque d’agents de sécurité.

«Je suis responsable de ce départ tardif, on a eu un manque d’effectifs pour sécuriser le parcours, a-t-il dit dimanche. C’est ma responsabilité, je m’excuse envers tout le monde. J’ai failli à démarrer le marathon au bon moment en raison du manque d’effectifs.»

L’événement a accueilli 12 000 participants de 41 pays différents.