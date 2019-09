«On célèbre Falardeau»: une lettre d’amour à Pierre Falardeau

Aux dires de sa veuve, Manon Leriche, Pierre Falardeau n’aimait «ni les hommages, ni les "partys"». N’en déplaise au défunt, c’est un rassemblement des plus festifs, engagé et rempli d’humour qui a animé le cabaret La Tulipe, mercredi, à l’occasion de la soirée «On célèbre Falardeau», qui soulignait les dix ans du décès de l’auteur et cinéaste indépendantiste.

Le spectacle affichait complet depuis longtemps, on avait peine à se déplacer entre les tables de la salle de l’avenue Papineau et, à moins de 30 minutes du mot de bienvenue, des passants optimistes faisaient encore le pied de grue sur le trottoir, à l’extérieur de l’établissement, espérant mettre la main sur un billet de dernière minute.

Ce n’est pas tous les jours qu’on commémore les 10 ans du départ – survenu le 25 septembre 2009 – d’un créateur de la trempe de Pierre Falardeau. En faisaient également foi les t-shirts, cartes de souhaits et affiches exclusives à l’effigie du regretté cinéaste en vente sur place.

À l’intérieur, l’ambiance était survoltée – et fut souvent dissipée par la suite, à l’image du jubilaire absent –, mais dès que la voix rauque de Falardeau s’est élevée, récitant le poème «Speak White», le public est devenu attentif et respectueux, comme le commandait le propos de celui qu’on célébrait.

L’animateur de la soirée, Denis Trudel, a annoncé qu’on allait, dans les trois heures suivantes, «se faire un "shoot" de Falardeau».

«Dans le marasme ambiant, ça va nous faire du bien [...]. C’était une voix unique dans l’histoire du mouvement indépendantiste, mais aussi dans l’histoire du Québec. C’est un être très particulier et charismatique, au verbe très éloquent [...]», a déclamé le comédien et politicien.

Puisqu’on était là pour saluer Pierre Falardeau et tous ses mots, Trudel ne s’est pas privé de lire la tirade du polémiste rédigée au moment du décès de Pierre Elliott Trudeau, et promettait encore, au moment d’écrire ces lignes, de revenir sur celle, passée à l’histoire, destinée à Claude Ryan après sa mort.

«Nous vaincrons»

En musique, Alexandre Belliard a interprété le très beau texte «Falardeau», tiré d’un des volets de l’album «Légendes d’un peuple», une magnifique ode au combat et aux écueils de Falardeau.

Manon Leriche a fait rigoler l’assistance en décrétant, justement, que son conjoint de 25 ans n’était pas friand des coups de chapeau du genre. «Je ne sais pas s’il va me pardonner une affaire comme à’ soir. Il est peut-être choqué...», a-t-elle badiné, avant d’enchaîner avec la lecture de deux pamphlets de son homme, «Annonce classée», datant du 6 novembre 2008 – et qui écorchait, sans surprise, l’élite et la classe politique –, et «Bonne année, grand nez», remontant au 8 janvier 2009.

Pour présenter Jean-Martin Aussant, qui allait offrir une pièce au piano, Denis Trudel a déclaré qu’«il a fondé un parti politique, et si Pierre avait été en vie, il serait allé coller des pancartes pour lui». Jules Falardeau, le fils de Pierre, s’est remémoré que son père accompagnait toujours ses dédicaces du préfixe «Nous vaincrons», avant de se référer aux «Damnés de la terre», de Frantz Fanon.

Des extraits d’un Pierre Falardeau vivant et sans compromis ont ponctué les numéros. Dans l’un d’eux, le réalisateur exprimait sa difficulté de faire des films, parce que toujours brimé par la censure et des gens «qui [l’]empêch[aient] de travailler». «On ne peut jamais faire des films sur notre histoire, sur plein de sujets, parce que notre pensée est contrôlée», a-t-il répété sur l’écran, avant qu’on ne projette un échantillon du long métrage «Octobre».

On a également revu Falardeau, son unique sourire baveux aux lèvres, répondre à une question de Paul Arcand, qui voulait savoir pourquoi il n’avait jamais intégré une cellule du FLQ. «Parce que je ne les connaissais pas!», a-t-il crâné.

La lecture d’une réflexion de Falardeau à l’endroit de son père, Alphonse, par Marie-Anne Alepin, a culminé dans une douce chorale unissant le parterre de La Tulipe sur «La quête», de Jacques Brel.

Juste avant l’entracte, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, a parlé de Pierre Falardeau comme d’un «exemple» et a lu «La voix de son maître», un texte de ce dernier s’adressant à André Pratte, paru dans «La Presse», tiré du livre «Rien n’est plus précieux que la liberté et l’indépendance», auquel la foule a fortement réagi.

Émile Bilodeau, Fred Dubé, Christian Vanasse, Robin Aubert, Paul Piché, Jérémie Falardeau et Lou Babin, entre autres, devaient également participer au collectif «On célèbre Falardeau».