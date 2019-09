Opération autour d’un navire au port de Québec

La Gendarmerie royale du Canada et les services frontaliers ont procédé à des vérifications au sujet d’un navire de marchandises arrivé mercredi matin au port de Québec.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre auprès des autorités portuaires, des policiers fédéraux ont accueilli le navire Navios Luz à son arrivée à Québec vers 8h47. Le bateau en provenance de Malte, un état insulaire au sud de l’Italie, et en direction de la Chine, transporte du vrac solide, plus précisément des boulettes de fer.

Le port de Québec a confirmé la tenue d’une opération sans pouvoir en préciser la nature et en indiquant que c’est l’Agence des services frontaliers du Canada qui était chargée des communications dans ce dossier.

Or, en milieu d’après-midi, c’était toujours silence radio du côté de l’organisme fédéral, malgré plusieurs demandes d’information du Journal. L’agence n’était pas en mesure de dire publiquement qui de ses services ou de la GRC dirigeait l’opération ou encore pour quel motif.

«Je ne suis pas en mesure de vous confirmer quoi que ce soit», a expliqué Jacqueline Roby, conseillère en communications pour l’agence fédérale au Québec.

L’administration portuaire a de son côté reconnu que ce genre d’opération est «peu fréquent» dans ses installations.

«C’est sûr que l’ensemble des sources de loi ont affaire à notre territoire à certains moments, parfois pour des vérifications, parfois pour des opérations, mais une opération comme celle-ci, c’est très rare», explique Marie-Andrée Blanchet, porte-parole du port de Québec.