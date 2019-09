Possible d’être carboneutre d’ici 2050 en changeant «l’ensemble du système»

Justin Trudeau s’est engagé à mettre des moyens en œuvre pour atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050. Dominique Anglade a également promis qu’elle mettrait tout en œuvre pour atteindre cet objectif si elle devient chef du Parti libéral du Québec, puis première ministre. Selon Greenpeace, il est possible de le faire, à condition de suivre un bon plan de match.

Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace, a indiqué qu’il est impératif d’être carboneutre au niveau mondial d’ici trente ans afin de limiter les effets des réchauffements climatiques et éviter les événements extrêmes.

Le secteur qui produit le plus de GES au Canada est celui de la production de pétrole et de gaz. Il est donc appelé à diminuer.

«On ne peut plus faire d’expansion, on ne peut plus ajouter de projet de pipeline. Il faut plafonner la production et rapidement la réduire. Il faut ensuite nettoyer les infrastructures», a-t-il expliqué en entrevue avec Julie Marcoux.

D’autre part, des changements importants devront être apportés du côté des transports. Les gouvernements devront investir dans les projets de transport collectif et l’électrification des transports. Il faudra ensuite valoriser le télétravail, le covoiturage ou encore l’autopartage.

La production d’électricité est un autre secteur d’importance. Au Canada, les centrales au charbon sont en voie d’être fermées. Le financement doit être ensuite adéquat pour développer des sources d’énergie renouvelables.

«C’est l’ensemble du système qu’il faut changer. Il faut se donner un plan de match et c’est faisable. C’est certain, a dit Patrick Bonin. C’est possible de créer une société beaucoup plus responsable.»

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a reconnu l’urgence climatique. Tous les députés ont adopté unanimement une motion présentée par Québec solidaire (QS) en ce sens, mercredi.

D’autre part, sur le plan municipal, la mairesse de Montréal Valérie Plante a annoncé que la métropole espérait réduire de 55 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, lors d'un discours à l’ONU, lundi, au début du sommet sur le climat à New York.