Québec écarte la gratuité pour les services de garde

Le gouvernement du Québec écarte l’idée d'instaurer la gratuité des services de garde scolaire, mais le ministre de l’Éducation veut un meilleur contrôle des frais qui y sont chargés après la sortie d’un père indigné de devoir payer 1400 $ par année même si son fils amène son lunch le midi.

Le ministre Jean-François Roberge a admis mercredi qu’il s’expliquait mal l’écart des frais chargés par les services de garde alors que certaines écoles réclament 4 $ par jour et d’autres 8 $.

«Les écarts sont trop grands, j’ai de la misère à me les expliquer. On veut plus d’équité et un meilleur contrôle», a indiqué l’ex-enseignant. Il est prévu par la loi que les services de garde soient autofinancés et donc qu’il n’y ait pas de surfacturation, a rappelé M. Roberge.

Son ministère récolte présentement des données à l’échelle du Québec alors que le gouvernement n’a pas de données précises sur les frais chargés par les différents services de garde.

«Cet automne, on fait un état des lieux. On a déjà commencé à questionner l’ensemble des écoles et on est en train de recueillir les informations pour voir les fluctuations, les différences d’une école à l’autre», a expliqué le ministre.

Un père de famille de Stoneham-et-Tewkesbury, dans la région de Québec, doit payer 1440 $ de frais de garde pour que son enfant de 9 ans mange à l’école le midi avec son propre lunch, a rapporté le «Journal de Québec» mercredi.

De son côté, Québec solidaire a demandé au gouvernement d’instaurer la gratuité pour les services de garde scolaire.

«On est au 21e siècle, la majorité des enfants passe toute la journée à l’école, on n'est plus à l’époque des mères au foyer, donc ça vaut la peine de mettre à jour», a déclaré la députée de Sherbrooke, Christine Labrie.

Cette dernière n’a toutefois pas été en mesure de chiffrer cet engagement.