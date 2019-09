Comme chaque mercredi durant la campagne électorale, Mario Dumont reçoit Jean-Marc Léger pour évaluer la popularité des plus récentes promesses électorales des partis politiques.

La firme de sondage Léger a testé les plus récentes propositions auprès des électeurs canadiens sans dévoiler l’identité des partis derrière chacun des engagements.

Voici ce que vous pensez de ces 8 propositions électorales

1. Augmenter l’Allocation canadienne pour enfant de 15 % pour les parents ayant un enfant âgé de moins d’un an

Cette proposition libérale est celle, parmi les huit sondées, qui a obtenu l’appui le moins fort avec 43 %.

Pour Jean-Marc Léger, le faible taux s’explique par le fait qu’il s’agit d’une promesse ciblée. «Quand on touche les 25-40 ans, chez les femmes, ça grimpe de 20 points», souligne-t-il.

2. Mettre en place un crédit d’impôt pour les activités sportives et les arts

Cette proposition, qui a été annoncée cette semaine par le chef conservateur Andrew Scheer, vise à rétablir le crédit d’impôt qui existait auparavant, avant d’être annulé par les libéraux.

À 48 % d’intérêt, cette promesse ne génère pas beaucoup d’intérêt non plus.

«La plateforme des conservateurs ressemble de plus en plus à la plateforme libérale, analyse Jean-Marc Léger. Il y a eu toute une série de crédits d’impôt annoncés par le Parti conservateur alors qu’ils sont censés parler de rigueur des services d’État.»

3. Ramener le crédit d’impôt sur le transport en commun

Comme pour la précédente promesse, les conservateurs s’engagent à rétablir un crédit d’impôt supprimé par le gouvernement libéral.

La mesure obtient 52 % d’appuis, entre autres parce qu’elle ne touche que les électeurs vivant dans des centres urbains où le transport en commun est développé.

«Quand on sonde dans l’ensemble de la population, le taux a l’air faible, mais quand on cible la jeune famille de classe moyenne, les taux sont plus élevés», explique Jean-Marc Léger.

4. Investir dans des places de services de garde à l’école, particulièrement pour les parents qui travaillent selon un horaire atypique

Cette promesse libérale, qui obtient 58 % d’appuis, s’inscrit dans la même lignée que la promesse qui concerne l’Allocation canadienne pour enfant et cible les jeunes familles.

«Si vous êtes une jeune famille, vous êtes vraiment ciblés dans cette campagne-là parce que c’est la clientèle qui va décider en fin de compte», note Jean-Marc Léger.

5. Protéger le système de gestion de l’offre pour les agriculteurs

Cette promesse du Bloc québécois semble marquer des points auprès des électeurs canadiens avec 60 % d’appuis. Au Québec, le taux grimpe à 70 %.

«Quand on touche aux agriculteurs au Québec, ils ont la cote. La promesse du Bloc a marqué des points à l’extérieur de Montréal», indique le sondeur.

6. Réduire les gaz à effet de serre (GES) de 60 % dès 2030 et à les éliminer complètement d’ici 2050

L’ambitieuse promesse du Parti vert reçoit un taux d’appui de 64 % à l’échelle canadienne. Rappelons que les libéraux aussi promettent la neutralité carbone d’ici 2050.

Pour Mario Dumont, c’est particulièrement la promesse d’abaisser les émissions de GES de 60 % d’ici 2030 qui fait sourciller. «C’est un coup de Jarnac dans l’économie, dans notre mode de vie et dans les transports.»

«Je ne suis pas certain que les gens font tout le calcul, souligne Jean-Marc Léger. C’est le principe général qu’il faut éliminer les gaz à effet de serre.»

Chez les jeunes, le taux d’appui grimpe de 10 points de plus.

7. Taxer les géants du web tels que Google, Amazon, Facebook et Apple

Le Bloc québécois marque beaucoup de points avec cette promesse électorale, récoltant 69 % d’appuis, un nombre qui monte de 10 points au Québec, où le débat a été mené par plusieurs leaders du domaine.

«C’est très significatif. Le Bloc marque des points lorsqu’il parle de ça», souligne Jean-Marc Léger.

8. Imposer un plafond sur les prix des services de téléphonie cellulaire et d’internet

Cette promesse du Nouveau Parti démocratique est la plus populaire des promesses sondées avec 79 % d’appuis.

«C’est concret. C’est direct. Tout le monde, à peu près, a à payer des frais de téléphonie», note Jean-Marc Léger.

«Le NPD a vraiment marqué des points avec ça, ce qui est rare, parce que les partis de gauche sont souvent sur les principes, pas sur du concret», conclut-il.