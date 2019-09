Adoption d’un enfant: un questionnaire sur les habitudes sexuelles sème la controverse

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec défend la pertinence de son questionnaire sur les habitudes sexuelles, jugé beaucoup trop intrusif par un couple en processus d’adoption de Trois-Rivières.

À quelle fréquence vous masturbez-vous ? Combien de temps durent vos jeux préliminaires ? Est-ce qu’il arrive à votre conjoint d’éjaculer sans avoir une érection complète et dure ? Est-ce qu’il arrive à votre conjoint d’atteindre l’orgasme alors qu’il tente une pénétration ?

Ce sont quelques-unes des questions qui ont été posées au couple qui s’est confié au «Nouvelliste» parce qu’il jugeait que certaines d’entre elles étaient inappropriées pour le processus d’adoption d’un enfant par le biais de la banque mixte.

Malgré plusieurs critiques, Mathieu Bédard, directeur adjoint pour l’hébergement jeunesse au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, dit être confortable avec ce questionnaire.

«Ça fait déjà un certain temps que ce test a été élaboré avec des chercheurs universitaires et il est basé sur les meilleures pratiques. C’est vraiment dans le but de protéger les enfants. Quand on confie des enfants dans une vision d’adoption, on a le devoir de protéger ces enfants-là et s’assurer que nos postulants, nos futurs adoptants, vont offrir des milieux sécuritaires solides pour des enfants qui ont déjà, dans certains cas, des vécus traumatiques et complexes», a-t-il défendu, en entrevue à l’émission Franchement dit sur QUB radio.

Il a cependant reconnu que certains éléments du questionnaire pouvaient surprendre lorsqu’ils étaient sortis de leur contexte.

L’animateur Jonathan Trudeau a ensuite questionné M. Bédard pour savoir en quoi il était pertinent de demander à une femme comment elle est capable d’avoir un orgasme afin d’avoir l’assurance qu’elle ferait une bonne mère.

«Il faut le corréler avec les autres dimensions qui sont évaluées et évidemment vous comprendrez que ce qu’on vise à rechercher par ces questions-là, c’est vraiment comprendre s’il y a quelque chose qui peut nous alerter ou qui peut sembler dysfonctionnel ou préoccupant dans la sexualité des postulants», a poursuivi Mathieu Bédard.

Il a rappelé que le test est «beaucoup plus complet» que la section sur les habitudes sexuelles et qu’il mesure plusieurs aspects de la personnalité.

«Les questions ont été conçues dans un ensemble. C’est le résultat global qui vient pointer certaines choses et se corréler à d’autres éléments du test [...] Il n’y a pas de questions anodines là-dedans. Chaque question est sérieuse», a assuré M. Bédard, spécifiant que les personnes qui ont construit le test sont des spécialistes en abus sexuel.