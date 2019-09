Autre annulation des traversées Matane-Baie-Comeau-Godbout

Les départs sont annulés jusqu’à nouvel ordre à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout, en raison de problèmes techniques.

La Société des traversiers du Québec (STQ) a informé les usagers de la situation par le biais d’une alerte dans la nuit de mercredi à jeudi.

Un problème mécanique avec une génératrice du navire entraîne cet arrêt de service. Une équipe spécialisée est sur place afin de faire une évaluation de la problématique et des réparations à effectuer.

La STQ aura plus de détails plus tard jeudi sur la nature du bris et sur l'échéancier des réparations.

Le retour à la normale sera communiqué dès que possible.

Le navire actuellement en service à la desserte maritime est le Saaremaa 1. Il est entré en service entre les deux rives le 10 juillet dernier.

Il s'agit du traversier de relève permanent de la desserte Matane Côte-Nord. Les coûts d'acquisition et de mise aux normes canadiennes du navire s'élèvent à 45 millions de dollars.