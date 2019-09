Bureau du REM à Deux-Montagnes: rencontre sous surveillance policière

C'est sous surveillance policière que s'est déroulée jeudi soir à Deux-Montagnes, dans les Laurentides, une rencontre d'information organisée par le bureau du Réseau express métropolitain (REM).

Plus de 250 personnes se sont entassées dans les locaux de la Légion royale canadienne, et bon nombre d'entre elles se sont présentées au micro lors de la période de questions afin d'avoir des explications sur les mesures d'atténuation qui seront mises en place lors de l'interruption de service sur cette ligne de train de banlieue en janvier prochain.

Les citoyens étaient tellement nombreux que certains ont dû rester debout au fond de la salle. Les dirigeants du REM ont dû ramener à l'ordre certains citoyens émotifs lors de la période de questions, et des policiers étaient sur place.

Il faut dire que la grogne monte au sein de la population, dont une bonne partie verra dans quelques mois son temps de transport doubler pour aller et revenir du travail chaque jour. Mercredi soir, une autre assemblée avait eu lieu à Deux-Montagnes, celle-là pour demander au gouvernement un moratoire sur cette branche du REM.

Voies réservées

Les mesures d'atténuation ont évidemment occupé une bonne partie de la présentation de l'équipe du REM jeudi. Dès janvier 2020, le service de train s'arrêtera à la gare Bois-Franc, où une navette d'autobus emmènera les passagers sur la branche ouest de la ligne orange du métro.

Éventuellement, le service sera interrompu sur l'entièreté de la ligne, et il faudra donc que les gens se rabattent sur les autobus. La porte-parole du ministère des Transports du Québec, Sarah Bensadoun, a mentionné jeudi que des voies réservées seront ajoutées à l'été 2021 sur les autoroutes 640 et 13 et sur l'avenue des Bois à Laval.

Pour un grand nombre de citoyens, ces mesures ne sont pas suffisantes et bouleverseront leur vie.

Employeurs

Certains usagers disaient aussi douter que les employeurs aient été pleinement conscientisés relativement aux impacts liés à la fermeture des lignes de train de banlieue sur la productivité de leurs employés. Du côté du REM, on mentionne qu'un événement regroupant près de 250 employeurs se tiendra le 7 octobre prochain, en partenariat avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et le gouvernement du Québec.

L'interruption de service sur la ligne Deux-Montagnes touchera 15 000 utilisateurs jusqu'à l'ouverture des stations du REM sur la Rive-Nord, prévue en 2023.