Ce que l'on sait sur les activités d'Hunter Biden en Ukraine

Hunter, deuxième fils de l'ex-vice-président américain Joe Biden, est au coeur de l'imbroglio entre Washington et Kiev exacerbé par la publication du contenu d'un échange dans lequel le président américain Donald Trump demande à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, d'enquêter sur son rival démocrate.

Hunter Biden est soupçonné de corruption en Ukraine par le président américain qui accuse son père d'avoir demandé le limogeage d'un procureur ukrainien pour le protéger. Voici ce que l'on sait sur le fils Biden et ses activités en Ukraine:

Avocat de formation, Hunter Biden, 49 ans, est diplômé des prestigieuses universités de Georgetown et de Yale. Il travaille d'abord pour un cabinet d'avocats new-yorkais et co-fonde la société de conseil en investissement Rosemont Seneca Partners.

Il devient réserviste de l'US Navy en 2012 mais en est renvoyé en 2014 après avoir été testé positif à la cocaïne. Les tabloïds américains font régulièrement leurs choux gras de ses problèmes de dépendance et de sa vie personnelle tumultueuse.

À partir d'avril 2014 - alors que son père était vice-président de Barack Obama - Hunter Biden rejoint le conseil d'administration de l'entreprise ukrainienne Burisma.

Grand producteur privé de gaz, Burisma est enregistré à Chypre, paradis fiscal, cas fréquent dans l'espace postsoviétique.

Le groupe annonce à l'époque qu'Hunter Biden sera chargé de le représenter auprès des «organisations internationales». Lui-même dit vouloir conseiller le groupe sur la «transparence» alors même que son père est en charge, entre autres, des relations avec l'Ukraine.

Mais Burisma est une entreprise controversée. Fondée en 2002, elle appartient à l'homme d'affaires Mykola Zlotchevsky, plus tard député du prorusse «Parti des Régions». De 2010 à 2012, il est ministre de l'Environnement du président prorusse Viktor Ianoukovitch.

Une source occidentale à Kiev a témoigné à l'AFP de l'étonnement des milieux d'affaires à l'arrivée de Biden chez Burisma au vu de la «mauvaise réputation» du groupe, dont les activités ont soudainement décollé lorsque M. Zlotchevsky a grimpé l'échelle politique.

«Je pense que la raison numéro un d'intégrer Hunter Biden au conseil d'administration était de renforcer la réputation de Burisma», ajoute cette source, qui précise que ses activités chez le groupe ne semblaient pas suspectes en soi: «50.000 dollars par mois (de salaire), c'est le prix à payer pour avoir une bonne réputation».

Car en février 2014, le président Ianoukovitch a été poussé dehors par le mouvement pro-européen du Maïdan et le vent a tourné en Ukraine. Soucieux d'asseoir sa respectabilité, Burisma s'attache donc des figures internationales: Hunter Biden mais aussi l'ex-président polonais, Aleksander Kwasniewski.

Interrogés par l'AFP, deux experts ukrainiens de l'énergie ont indiqué n'avoir vu aucune trace de quelconques activités, suspectes ou non, de Hunter Biden en Ukraine. Certains médias estiment que sa présence dans le conseil de surveillance de Burisma jusqu'en 2019 devait protéger la compagnie de poursuites judiciaires.

L'arrivée au pouvoir de dirigeants pro-européens, après la fuite de Viktor Ianoukovitch, signe le début des enquêtes pour corruption visant les anciennes autorités.

Le mois de l'arrivée de Biden chez Burisma, Londres gèle 23 millions de dollars sur les comptes britanniques de M. Zlotchevsky et plusieurs enquêtes le visant pour corruption et blanchiment d'argent sont lancées au Royaume-Uni et en Ukraine.

En Ukraine, elles sont chapeautées par le Procureur général Viktor Chokine, dont Joe Biden, grand promoteur des réformes en Ukraine, avait exigé le limogeage en évoquant ses piètres résultats contre la corruption.

Pour Donald Trump et son avocat, l'ex-maire de New York Rudy Giuliani, cela ne fait guère de doute: Joe Biden avait demandé ce limogeage afin de protéger son fils, hypothèse largement considérée comme improbable en Ukraine.

Son départ était pourtant également demandé par l'Union européenne et le FMI, entre autres, tous désireux d'écarter ce procureur accusé de couvrir la corruption dans son pays et de saboter les tentatives de réformes anticorruption.