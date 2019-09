Ce qu'il faut retenir de la 16e journée de campagne

À la veille de la grande marche pour le climat, les chefs ont confirmé (ou non) leur présence à la manifestation tandis qu'Andrew Scheer a profité de sa présence à Montréal pour ramener le scandale de SCN-Lavalin sur la table.

Voici ce qui a retenu l'attention aujourd'hui.

Parti libéral

Justin Trudeau confirme qu’il participera à la marche pour le climat

Le chef libéral Justin Trudeau a assuré jeudi qu’il marchera vendredi aux côtés des milliers de personnes à Montréal pour contrer les changements climatiques et protéger l’environnement.

Justin Trudeau veut mieux protéger les terres et les océans

Les libéraux promettent de protéger jusqu’à 25 % des terres et des océans au pays d'ici 2025, s’ils sont réélus le 21 octobre prochain.

Parti conservateur

L’ombre de SNC-Lavalin revient dans la campagne

Le chef conservateur Andrew Scheer a profité de sa visite à Montréal jeudi pour ramener sur le tapis la question de l’éthique en politique réclamant plus d’imputabilité et de transparence, notamment sur le dossier de la firme montréalaise SNC-Lavalin, accusée de fraude et corruption.

Nouveau Parti démocratique

Crise du logement: le NPD propose un coup de pouce pour le loyer

Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, a pris l’engagement jeudi d’aider les familles en leur octroyant jusqu’à 5000 $ pour payer leur loyer si son parti était porté au pouvoir le 21 octobre prochain.

Autres

Le Bloc craint que des fonds du fédéral servent à la contestation de la loi sur la laïcité

Le chef du Bloc québécois demande à ses adversaires de s’assurer que l’argent versé par Ottawa à certains groupes ne serve pas à contester en cour la loi sur la laïcité du gouvernement du Québec.

Les thèmes du «Face-à-Face 2019» dévoilés

Les chefs de quatre formations politiques fédérales s’affronteront sur trois grands thèmes lors du «Face-à-Face 2019», le 2 octobre prochain dès 20h sur les ondes de TVA et LCN.