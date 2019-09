Fredette avait atteint le «point de rupture», dit la défense

Ugo Fredette a bel et bien tué Véronique Barbe et Yvon Lacasse, mais il avait atteint un « point de rupture » en raison de la médisance et du dénigrement de sa conjointe, a affirmé d’entrée de jeu la défense ce jeudi.

« Aujourd’hui, on ne vous demande pas de blanchir M. Fredette, mais de l’acquitter de meurtre et de le condamner pour homicide involontaire, car sans volonté ni intention, il ne peut être condamné pour meurtre », a lancé Me Louis-Alexandre Martin au jury, ce jeudi au palais de justice de Saint-Jérôme.

Après avoir entendu 24 témoins pour la Couronne, les 12 jurés entendront maintenant ceux de la défense. Fredette, 43 ans, témoignera aussi, a assuré son avocat à ce procès pour double meurtre au premier degré.

Dénigrement

Dans son exposé d’ouverture, Me Martin a expliqué que Fredette et sa conjointe Véronique Barbe se connaissaient depuis le primaire. Il l’aimait déjà, mais pour Mme Barbe, « c’était moins clair », a-t-il dit.

Quoi qu’il en soit, a-t-il ajouté, les deux sont tombés amoureux. Ils avaient même acheté une maison ensemble, à Saint-Eustache.

« Elle avait une maladie chronique et Ugo l’aidait, pour les rendez-vous, les courses, a affirmé Me Martin. Puis elle a commencé à le médire, à parler de lui en mal, le dénigrer. Mais Ugo l’aime depuis sa plus tendre enfance. Il va passer par-dessus, car il l’aime. »

Sauf qu’il a « emmagasiné » sa colère au fond de lui, a poursuivi l’avocat de la défense, en ajoutant que les réconciliations passaient par le sexe.

« Elle tient Ugo par le sexe ; l’intensité sexuelle », il est accroc à ça, a continué l’avocat, expliquant que c’est ce qui est arrivé dans la semaine précédant les homicides.

Point de rupture

Le « point de rupture » de Fredette serait toutefois survenu le 14 septembre 2017, a assuré Me Martin.

Ce jour-là, Barbe aurait parlé avec son ex-conjoint. Par la suite, elle aurait décidé de se séparer de Fredette.

« Elle va faire vivre une journée d’enfer à Ugo », selon la défense.

La dispute aurait escaladé jusqu’au moment où, toujours selon l’avocat, Barbe aurait tenté de pousser Fredette du haut des escaliers de leur résidence. La chicane se serait poursuivie dans la cuisine, où Barbe aurait tenté de poignarder son conjoint.

« Toute son énergie emmagasinée, les railleries, le dénigrement, tout ça va sortir, a affirmé Me Martin. Il voit noir, il snap, sa mémoire vient en flash. Quand il revient à lui, Véronique est au sol. »

Fuite

À ce moment, un enfant de six ans était présent sur place. Fredette aurait alors « capoté » et pris le petit avec lui pour partir en cavale, afin de le protéger.

« Il était dans un désordre émotif », a expliqué la défense.

Un peu plus tard, Fredette se serait rendu dans une halte routière de Lachute. Fredette serait alors allé aux toilettes, mais en revenant, l’enfant n’était plus dans la voiture. Il était plutôt en présence du septuagénaire Yvon Lacasse.

« Le monsieur tenait l’enfant et le tirait dans son véhicule, a dit Me Martin. Ni une ni deux, il a dit au monsieur de le lâcher. »

Une empoignade s’en serait suivie où chaque partie aurait donné des coups à l’autre, qui s’est soldée par M. Lacasse qui est tombé inconscient. Croyant que l’homme était mort, Fredette se serait débarrassé du corps dans un boisé.

« Plus tard, Fredette a réalisé que l’enfant avait du sang sur les mains, il allume et comprend que c’est sûrement pour ça que monsieur tirait l’enfant, a ajouté l’avocat. C’est d’une tristesse sans nom. »

Niagara Falls

Sachant qu’il allait se faire attraper par la police, Fredette aurait alors décidé d’emmener l’enfant à Niagara Falls. C’est pour cela qu’il se serait dirigé vers l’Ontario, où il a finalement été arrêté.

Selon des témoins, alors qu’il était tenu en joue par les policiers, Fredette aurait utilisé l’enfant comme « bouclier » humain. Mais le but était de se faire tirer dessus, a assuré son avocat.

« Il était dans un cauchemar éveillé, il savait que c’était fini », a-t-il dit.

Fredette a toutefois été maîtrisé à coups de pistolet à impulsion électrique. Il a ensuite été rapatrié au Québec afin de subir son procès, qui se déroule présentement au palais de justice de Saint-Jérôme.

Les premiers témoins de la défense devraient être entendus incessamment.

Le procès est présidé par la juge Myriam Lachance de la Cour supérieure du Québec. Les avocats Steve Baribeau, Karine Dalphond et Alexis Marcotte-Bélanger officient pour la Couronne.