Avec un mode de scrutin proportionnel mixte, on perdrait en simplicité pour gagner en meilleure représentativité, croit Mario Dumont, qui se réjouit que cette proposition de changement soit soumise par la voie d’un référendum.

Lors des élections générales de 2022, les Québécois devront choisir s’ils veulent remplacer le mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour, que nous avons actuellement, pour un mode de scrutin mixte avec compensation régionale.

Ce système, s’il est adopté, permettrait d’élire un nombre de députés par parti qui serait plus représentatif du vote populaire. Il est arrivé par le passé qu’un parti ait beaucoup de moins de sièges par rapport au nombre de votes obtenus.

«L’exemple de 1973 est souvent cité, le PQ de René Lévesque avait 31 % du vote et avait six sièges sur 102 au parlement. Comté par comté, il avait de bons pourcentages, mais ne gagnait pas. C’est ce qui est traître de notre système», a rappelé Mario Dumont.

Il y a toutefois des inconvénients à ce système proportionnel. Il serait plus difficile de former un gouvernement majoritaire. Par exemple, lors des dernières élections, la CAQ aurait obtenu un total de 60 députés, moins que les 63 requis pour former un gouvernement majoritaire. Selon Mario Dumont, cela apporterait plus d’instabilité. Les partis pourraient être forcés de former des coalitions.

«On dirait que plus on est jeune, plus on est pour ça et plus les années passent, plus on réalise que notre système électoral a des gros défauts, mais il a aussi un certain nombre de qualités. Si on le remplace par une proportionnelle, il faut vraiment que ce soit le fruit d’une véritable volonté populaire», a résumé Mario Dumont.