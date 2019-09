Pour Richard Martineau, c’est nous qui souffrons les premiers de la pénurie de main-d’œuvre dans les CHSLD. Alors que la protectrice du citoyen déplore de graves lacunes, des résidents qui ont souvent payé taxes et impôts toute leur vie n’ont pas les services auxquels ils ont droit.

Le chroniqueur explique que des préposés n’ont tout simplement pas assez de temps pour amener des résidents des toilettes. C’est pourquoi ils fournissent des couches à des gens qui ne souffrent pas d’incontinence.

«Quand on regarde tout ce qui se dit sur les CHSLD, des gens qui font des burnouts, qui croulent sous la tâche, qui a le goût de faire cette job-là? Si je suis un jeune et que je regarde ça, ai-je vraiment envie d’aller travailler dans ces conditions-là, dit Richard Martineau.

La ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann a mentionné mercredi au Salon bleu qu’il y aurait des résultats concernant le manque criant d’effectifs en CHSLD.

«Ce qui est le plus triste, c’est que ce sont souvent des gens qui ont payé des impôts et des taxes toute leur vie et soudainement, c’est à eux d’avoir besoin des services pour lesquels ils ont payé et qui ne les ont pas. Il y a quelque chose d’hallucinant là-dedans», a ajouté Martineau.

Voyez l’extrait de la chronique de Richard Martineau dans la vidéo ci-dessus.