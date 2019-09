La «Greta Thunberg» de 1992 était canadienne et s'appelait Severn Cullis-Suzuki

Au sommet de la Terre de 1992 à Rio, Severn Cullis-Suzuki monte à la tribune pour lancer un appel à sauver la planète. Elle a 12 ans. La Canadienne soutient aujourd'hui ardemment le combat de Greta Thunberg, «puissante» face aux dirigeants qu'elle «couvre de honte».

«Je ne suis qu'une enfant et je n'ai pas toutes les solutions, mais je veux que vous en soyez conscients: vous non plus vous ne les avez pas», «alors ce que vous ne pouvez réparer, ne le cassez pas», apostrophe-t-elle à l'époque les chefs d'État et de gouvernement réunis dans la métropole brésilienne.

Ses mots, 27 ans plus tard, pourraient être ceux de la jeune Suédoise qui lundi à la tribune de l'ONU à New York a accusé les adultes en charge des affaires du monde de lui avoir «gâché (ses) rêves et (son) enfance» en croyant «aux chimères de la croissance économique éternelle».

Entre Rio et New York, que s'est-il passé?

«Pourquoi les décennies qui ont suivi ont été les plus destructrices? Tout tient à la gouvernance, aux accords qu'on signe et qu'on ne respecte pas», tempête Severn Cullis-Suzuki dans un entretien à l'AFP, jointe depuis l'archipel de Haïda Gwaïi, au large de la Colombie-Britannique, où elle réside avec son mari, membre de la communauté autochtone des Haïda, et leurs deux fils.

«Maintenant nous avons le changement climatique qui touche à peu près tout le monde. Nous n'avons pas le temps d'attendre une autre génération», s'alarme-t-elle.

Aujourd'hui âgée de 39 ans, Severn Cullis-Suzuki estime que les attaques ad personam visant Greta Thunberg, frêle adolescente de 16 ans souffrant d'une forme d'autisme, sont dues à la menace ressentie par les adultes dont elle dénonce l'irresponsabilité.

«C'est parce qu'elle est puissante. Elle couvre les dirigeants de honte. Elle appelle à une révolution, alors on tente de la réduire au silence. C'est une enfant de 16 ans qui dit: "le roi est nu "».

«Une jeune fille que l'on moque pour son apparence (...). J'espère qu'elle a du soutien spirituel et personnel».

Après Rio, la Canadienne entre à la Commission de la Charte de la Terre, émanation de l'ONU devenue indépendante qui promeut des «principes éthiques fondamentaux visant à construire, au XXIe siècle, une société mondiale plus juste, durable et pacifique». Elle étudie l'ethnoécologie, conseille le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002.

Fille de l'écrivaine Tara Elizabeth Cullis et du généticien canadien David Suzuki, rendu célèbre à travers le monde par son émission de vulgarisation scientifique «The Nature of Things», elle prépare aujourd'hui une thèse de doctorat sur la revitalisation des langues en danger, oeuvrant en particulier à la survie de la langue de la communauté Haïda, en voie de disparition.

Car diversité culturelle et biodiversité «participent d'un même processus», dit-elle. Comme les Indiens d'Amazonie Kayapos «qui vivent sur les dernières lignes de défense avant les bulldozers qui dévorent la planète», les communautés autochtones montrent partout qu'elles savent «gérer leur écosystème et leurs ressources».

L'archipel de Haïda Gwaïi, anciennement «îles de la Reine-Charlotte», ambitionne d'en finir avec les énergies fossiles en 2023, un objectif audacieux pour ce rocher de 10 000 km2 que l'on appelle parfois les «Galapagos du Canada», et qui dépend des générateurs diesel et d'une seule centrale hydroélectrique.

Severn et sa famille consomment les produits locaux de la terre, de la pêche et de la chasse. Elle voyage aussi moins. «Pendant des années j'ai insisté sur la nécessité que chacun agisse à son niveau, mais il ne peut y avoir de réponse uniquement individuelle», de peu de poids en regard des «structures collectives destructrices», nuance-t-elle.

«Notre économie a complètement pris le pas sur nos valeurs culturelles (...). Nous devons nous poser la question: la décroissance signifie-t-elle une moindre qualité de vie? Au contraire», dit-elle, appelant de ses voeux un «New deal écologique».