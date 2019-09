La princesse Beatrice va épouser un riche homme d'affaires italien

La petite fille de la reine Elizabeth II et fille aînée du prince Andrew, la princesse Beatrice, s'est fiancée avec l'homme d'affaires italien Edoardo Mapelli Mozzi et l'épousera l'an prochain, a annoncé jeudi le palais de Buckingham.

«Le duc et la duchesse d'York sont ravis d'annoncer les fiançailles de Son Altesse Royale la princesse Beatrice d'York avec M. Edoardo Mapelli Mozzi», indique un communiqué du palais.

Le couple «s'est fiancé pendant un week-end en Italie dans le courant de ce mois», précise le communiqué qui ajoute que le mariage aura lieu en 2020.

De leur côté, la princesse, âgée de 31 ans, et M. Mapelli Mozzi, 34 ans, qui sont déjà en couple, se sont dit «très excités d'embarquer dans cette vie aventureuse ensemble et sont impatients d'être déjà mariés», selon un communiqué. Ils assurent avoir en commun «beaucoup de sujets d'intérêt et de valeurs similaires».

Fils du comte Alex Mapelli Mozzi, ancien skieur olympique, «Edo» est un riche magnat immobilier, ex-membre de la jet set internationale et fan de cricket. Il est divorcé et déjà père d'un petit garçon.

Les parents de Beatrice, Andrew et Sarah Ferguson, sont séparés. Le prince a été récemment accusé d'abus sexuels dans le cadre du scandale Jeffrey Epstein, financier américain poursuivi pour viols sur mineures et retrouvé mort en prison.

La soeur cadette de Beatrice, Eugenie, a épousé un négociant en vin britannique, Jack Brooksbank, en 2018 au château de Windsor.

Beatrice et Eugenie sont respectivement neuvième et dixième dans l'ordre de succession au trône britannique.