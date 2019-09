La protectrice du citoyen dénonce la «lourdeur de l'État»

C’était jour de dévoilement du rapport annuel du protecteur du citoyen et ce qui y est relevé est peu reluisant.

La protectrice du citoyen s’en prend à la lourdeur de certains services offerts par le gouvernement qui ne trouvent pas leur compte auprès de personnes plus vulnérables, en plus de montrer du doigt les interminables listes d’attente pour les CHSLD alors que la population est vieillissante.

Plus précisément, la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, cite le fait que 40 000 personnes qui touchent une prestation d’aide sociale n’ont pas obtenu le crédit d’impôt auquel ils ont droit, étant donné qu’ils n’ont pas procédé à une déclaration de revenus.

«Ces gens-là ne sont probablement pas capables de lire. Ils ont toute la peine du monde à fonctionner, comme aller à l’épicerie pour manger. On est dans les plus pauvres des plus pauvres!», s’est exclamé sans retenue Vincent Marissal, député de Québec Solidaire.

Toujours selon le plus récent rapport, certaines écoles primaires n’offriraient pas des services adéquats envers des enfants aux prises avec des difficultés de langage.

Avant l’âge d’entrer à l’école, ces enfants seraient pris en charge par le Ministère de la santé. Une fois à l’école, néanmoins, ils subiraient les contrecoups d’un manque de ressources.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a dit en conférence de presse qu’il s’assurerait que le service se transmettre du milieu de la santé au milieu de l’éducation.

«On va les dépister plus tôt et on va leur offrir des services plus tôt», a assuré le ministre Carmant.