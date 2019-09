Les grands classiques du théâtre en version «improvisation»

Dans le cadre de la série de spectacles «La LNI s’attaque aux classiques», la célèbre ligue d’improvisation souhaite revisiter les œuvres de certains grands dramaturges pour en faire de longues improvisations de 30 minutes.

«On espère qu’on va être assez bons et assez respectueux du ton et de l’univers de l’auteur pour que vous ayez l’impression, à la fin du spectacle, d’avoir assisté à une pièce perdue de l’auteur qui a finalement été retrouvée », a indiqué d’emblée François-Étienne Paré, metteur en scène de la série de spectacles et directeur artistique de la Ligue nationale d'improvisation (LNI) depuis 2008.

Tenté une première fois en 2015, le concept est tout aussi simple qu’audacieux.

Dans un premier temps, à travers une présentation d’environ une heure, l’œuvre d’un célèbre dramaturge sera explorée et remise en contexte à travers une présentation magistrale et quelques courtes improvisations lors desquelles le metteur en scène se permettra ponctuellement d’intervenir pour rediriger les comédiens.

Quatre auteurs ont été sélectionnés et feront tour à tour l’objet d’un spectacle cette année : Robert Lepage, Réjean Ducharme, Michel Tremblay et Bertolt Brecht.

Puis, après un court entracte, une longue improvisation de 30 minutes clôturera la soirée, réalisée par trois joueurs sur scène qui devront tout faire pour recréer l’univers du dramaturge.

Souvent reconnue pour son aspect humoristique, l’impro ne cherche pas nécessairement ici à recréer un monde comique, c’est plutôt le théâtre qui s’impose.

«On ne met pas un emballage loufoque à l’œuvre qu’on explore, a insisté Joëlle Paré-Beaulieu, comédienne qui participe aux spectacles de la série. On cherche vraiment à adhérer totalement à la proposition de l’auteur. Donc on ne veut pas, entre deux phrases, faire un petit clin d’œil pour se rappeler que c’est rigolo.»

Vertige

Débutant ce soir à Montréal-Nord, la série «La LNI s’attaque aux classiques» se déplacera ensuite dans plusieurs Maisons de la culture de Montréal, pour un total de huit représentations.

Si la soirée demeure sous le signe de l’improvisation, son format bien particulier la distinguera nettement des matchs plus classiques de la LNI.

«À plonger complètement dans ces différents auteurs-là, ça en vient à te donner l’impression de les avoir répétés tellement que leurs mots résonnent dans l’improvisation, a expliqué la comédienne. Et donc, je peux devenir très émue en improvisant sur un Robert Lepage, comme si j’avais écrit ou annoté un texte. Je peux me laisser surprendre par une émotion vive. C’est vertigineux, mais c’est vraiment un très beau vertige.»

Complicité

Non seulement le spectacle se démarque par son mélange des genres, il aussi totalement inusité à cause de la place que prend le public.

«Une des belles choses avec ce spectacle-là, c’est que la complicité avec le public est extraordinaire, a expliqué François-Étienne Paré. Ça existe déjà en match, mais là on dirait que la complicité est encore plus grande. Quand on dirige les comédiens [dans la première partie du spectacle], on le dit au public quand ils sont à côté de la plaque. Et les spectateurs sont contents d’entendre ça, et souvent ils vont être d’accord avec nous.»

«Et quand on part pour 30 minutes, on dirait que les spectateurs forcent avec nous, ils ont envie qu’on réussisse, ça décuple cette complicité-là, le rapport qu’on a avec eux», a poursuivi François-Étienne Paré.

La LNI réussit donc ici le tour de force de nous convaincre du potentiel et des promesses d’un spectacle, alors même qu’il n’est pas écrit.

«Il y a la beauté de l’éphémère aussi. La beauté d’une improvisation, c’est aussi que si tu n’y étais pas, tu ne la reverras jamais», a pour sa part indiqué Joëlle Paré-Beaulieu.

Le premier spectacle de la série «La LNI s’attaque aux classiques» aura lieu vendredi soir à 19h30 à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Robert Lepage sera le dramaturge exploré pour l’occasion.

La LNI s’attaque au cinéma

Sur scène en début décembre au Théâtre Outremont, la LNI récidivera avec un second concept qui, s’il se rapproche à quelques égards du premier, se révèlera encore plus innovant sur bien des facettes.

«C’est assez similaire: une première partie d’une heure, une deuxième de 30 minutes. La différence c’est que là on travaille avec une caméra sur scène. Ça vient avec plusieurs défis», soutient François-Étienne Paré, également metteur en scène pour cette nouvelle série de spectacles.

Chacun des spectacles sera également consacré à un réalisateur différent.

«Par exemple, on s’est rendu compte rapidement que travailler sans accessoires, c’est ridicule. Même se brosser les dents, dans le vide, à la caméra ça ne marche pas. Également, improviser à trois, ça peut être plus complexe. Au cinéma, si on fait une scène à deux, et on passe à un solo, ça prend une scène de transition», a constaté le metteur en scène.

S’il y a bel et bien une improvisation qui se jouera sur scène, celle-ci sera filmée et diffusée en temps réel sur un grand écran.

« Il y a le tournage et le film en même temps. Le spectateur se promène entre les deux, choisit ce qu’il regarde», a expliqué François-Étienne Paré. «Le résultat est fascinant», a assuré Joëlle Paré-Beaulieu.

Les spectacles de la série «La LNI s’attaque au cinéma» seront présentés au Théâtre Outremont les 5, 6 et 7 décembre prochains. Les réalisateurs Xavier Dolan, Quentin Tarantino et Alfred Hitchcock seront explorés pour l’occasion.