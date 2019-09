Première pelletée de terre de l’ensemble immobilier Maestria

Les travaux d’excavation de la première phase de l’ensemble immobilier Maestria vont se mettre en branle le mois prochain dans le Quartier des spectacles, à Montréal.

La première pelletée de terre a eu lieu jeudi en présence des trois partenaires de ce projet de 700 millions $, soit le promoteur immobilier Devimco, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fiera Immobilier.

Deux tours comptant 57 et 61 étages - jusqu’à 198 mètres pour la plus haute - seront aménagées d’ici 2023 sur le site de l’ancien Spectrum, qui a été détruit en 2008 et dont le terrain, en friche, attendait depuis qu’on le redéveloppe.

Les deux tours du projet, qui promet d’être l’un des plus imposants de la métropole, compteront près de 1750 unités de 300 à 2200 pieds carrés, avec un prix moyen de 440 000 $. Les ventes de la deuxième tour ont d’ailleurs été lancées jeudi.

Une passerelle de deux étages, située aux 26e et 27e niveaux, reliera les deux tours qui ont été conçues de manière à être fines et élancées. La passerelle, qui sera la plus haute jamais réalisée au Québec pour du résidentiel, va permettre aux occupants d’avoir une vue imprenable de la place des Festivals et ses nombreux événements.

Jusqu’ici, 75 % des unités de la première tour ont été vendues, surtout à de jeunes professionnels ou à des baby-boomers, mais aussi à des familles, le tiers des condos comptant deux chambres et plus.

Trois acheteurs sur quatre vivent déjà dans le secteur, dans un rayon d’un à deux kilomètres, a-t-on précisé. C’est dire qu’ils savent ce qu’ils achètent.

Les ventes à des acheteurs étrangers représentent à peine 2 à 3 %, selon Devimco, et jusqu’à 20 % des unités ont été acquises jusqu’ici par des investisseurs.

C’est la firme d’architectes Lemay qui a dessiné Maestria.

«C’est la première tour [à Montréal] qui a un peu de fantaisie, car c’est un projet qui est assez gros pour avoir plus qu’une tour, ou juste un élément [distinctif]», a dit Daniel Arbour, associé principal - international de Lemay.

Maestria ne comptera pas de logements sociaux et abordables, mais Devimco a versé une contribution volontaire de 10 millions $ pour réaliser de telles unités ailleurs sur l’île de Montréal.

Maestria en détails:

Près de 1750 unités

300 à 2200 pieds carrés

Basilaire commercial de 50 000 pieds carrés

Une piscine intérieure et une piscine extérieure avec spa

Un gym

Une salle de golf virtuel et une salle de jeux pour enfants

Une bibliothèque et un centre d’affaires

Une salle de projection et une salle multifonctionnelle

Une place publique et des espaces verts