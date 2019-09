Uber parie sur une application qui centralise tous les modes de transport, y compris publics

Uber a présenté jeudi une nouvelle application qui propose à ses utilisateurs aussi bien de réserver une voiture que d'opter pour les transports en commun, ainsi qu'une série d'améliorations de ses services, sans perspective concrète de dégager des profits dans un avenir proche.

«Nous voulons être le système opérationnel de votre vie quotidienne. Chaque fois que vous voulez aller quelque part, où que vous alliez, quoi que vous vouliez, de n'importe quelle façon, Uber veut être là pour vous», a déclaré Dara Khosrowshahi, le patron d'Uber, lors d'une conférence à San Francisco, en Californie.

La nouvelle application, testée dans des centaines de villes américaines et ailleurs, permet de comparer les différents moyens de transports (voiture, vélo, trottinette, transport public, hélicoptère Uber à New York...) et trajets possibles, ainsi que les coûts de ces différentes options, en temps réel.

Google Maps, Citymapper et d'autres fournissent déjà ce type de service mais Uber permet également de passer à l'action en appelant une voiture avec chauffeur, en prenant un vélo électrique ou en commandant un repas (Uber Eats), par exemple.

«Les transports publics sont souvent moins chers et plus rapides que la voiture», admet David Reich, directeur de la circulation chez Uber.

«Il s'agit de gagner la confiance des utilisateurs, et de montrer aux villes que nous desservons que nous sommes le meilleur partenaire», détaille-t-il à l'Agence France-Presse.

Le leader mondial, qui est entré en Bourse cette année mais subit des pertes colossales, tente ainsi de construire un écosystème dans lequel ses clients passeront potentiellement plus de temps.