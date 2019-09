Martin Provost, un homme qui œuvre dans le domaine de la construction, principalement dans la région des Laurentides, aurait utilisé un numéro de licence invalide pour gagner la confiance de potentiels clients.

Quelques semaines après que l'équipe de «J.E» ait constaté que l'individu continuait à offrir ses services à titre d'entrepreneur général en construction, et ce malgré l'annulation de ses licences, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a émis deux constats d'infraction à l'endroit de l'individu et les deux entreprises avec lesquelles il opérait: Construction M. Provost et TDP Innove. Les deux amendes totalisent tout près de 80 000 $. Martin Provost a déjà enregistré un plaidoyer de non-culpabilité.

Fin manipulateur

Les nombreuses personnes rencontrées dans le cadre de l'émission «J.E» ont décrit Martin Provost comme quelqu'un qui sait gagner rapidement la confiance des gens.

Daniel Gagnier explique avoir travaillé comme gérant de chantier pour Construction M. Provost. «Il m'a bien vendu sa salade, parce qu'il avait l'air tellement convaincant, dit-il. On avait juste des avances sur nos payes, on n’avait jamais nos payes, ou c'était transféré par des transferts bancaires, mais ça ne marchait pas. Il y avait toujours quelque chose. Tout ça pour dire que d'une semaine à l'autre, j'accumulais des montants, puis j'aurais dû me désister comme bien des gens faisaient».

Jean Charlebois, un ancien client de M. Provost, raconte lui avoir donné plus de 15 000 $ pour des travaux à effectuer sur son immeuble à logement. «Par téléphone, il ne répondait jamais. Là je lui ai dit: là c't'assez. Il me disait: "Tu ne comprends pas!" Je comprends que je t'ai payé, pis je comprends aussi que la job n'est pas faite», raconte M. Charlebois. Les travaux n'ont jamais été effectués. M. Charlebois a déposé une poursuite en juin dernier.

«J.E» s'est intéressé à Martin Provost au printemps dernier, alors que d'anciens clients, employés, sous-traitants et ex-conjointes dénonçaient les agissements de l'homme.

«Il était très avare de l'argent, il carburait à l'argent», raconte Nathalie (nom fictif), une ancienne cliente de M. Provost. S'il envoyait une facture par courriel, il fallait que cette facture-là soit payée la même journée ou le lendemain, ça ne pouvait jamais attendre», poursuit-elle.

Une ex-conjointe témoigne

Janick Chartrand, une ex-conjointe qui a également embauché Martin Provost pour la gestion de certains chantiers, raconte qu'il pouvait être très insistant lorsqu'il souhaitait être payé. «Lui, c'est un sous-traitant. Moi un sous-traitant, pour moi c'est 30 jours. Mais pour lui, [la règle du] 30 jours n'existe pas. C'est : tu me payes. Mais tu me payes... ce sont des factures de 12 000 $ à 15 000 $. C'était tellement angoissant! Il commençait le mardi pour avoir de l'argent le jeudi».

Janick Chartrand a témoigné devant le Bureau des régisseurs de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) afin de dénoncer les comportements de Martin Provost. En février 2019, la Régie du bâtiment a annulé les deux licences détenues par M. Provost, qualifiant ses agissements de «graves et répétés». Dans sa décision, le régisseur ajoute que «Provost se comporte de manière irrespectueuse et intimidante, envers les représentants gouvernementaux et certains clients. [...] Même après le début des audiences, Martin Provost continue d'agir en contravention de la loi».

En entrevue, le porte-parole de la Régie du bâtiment du Québec, Sylvain Lamothe, soutient qu'«avoir permis de maintenir une licence à cet individu, c'était contraire à l'intérêt public».

Lors des audiences qui ont mené à l'annulation de ses licences, Provost a nié «avoir menacé quiconque dans le but se faire payer».