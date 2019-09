Une adolescente de Laval manque à l’appel

La police de Laval demande l’aide de la population de la grande région de Montréal pour retrouver Mayerly Tahïna Salcedo Garcia, une jeune fille de 17 ans qui manque à l’appel depuis une semaine.

Selon le Service de police de Laval, l’adolescente pourrait se trouver à Montréal, dans les secteurs de Pointe-aux-Trembles, de Saint-Léonard ou de Montréal-Nord.

Ses proches s’inquiètent pour elle, car elle aurait de mauvaises fréquentations.

Ils sont sans nouvelle d’elle depuis le 19 septembre dernier alors qu’elle n'est pas rentrée chez elle après son quart de travail.

Mayerly Tahïna Salcedo Garcia a la peau et les cheveux noirs, les yeux bruns et s’exprime en français. Elle mesure 5 pi 7 (1m70) et pèse 135 lb (61,4 kg).

La jeune fille a un piercing à la langue et un autre au nez.

Toute personne qui a de l’information concernant cette disparition est priée de communiquer avec la Ligne-Info du Service de police de Laval au 450 662-INFO ou de composer le 911 en mentionnant le dossier LVL 190920 003.

.