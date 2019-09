La CAQ sera représentée vendredi à la Marche pour le climat de Montréal par son ministre de l’Environnement Benoit Charette et de son adjoint parlementaire, le député Richard Campeau. L’absence du premier ministre François Legault fait réagir à «La Joute».

Selon Thomas Mulcair, François Legault s’est tiré dans le pied en manquant une belle occasion de répondre aux critiques contre son gouvernement en matière d’environnement.

«C’est demain que ça se passe M. le premier ministre Legault et vous devriez être là si vous voulez essayer de convaincre les Québécoises et les Québécois que vous y croyez et que vous comprenez que c’est important d’agir sur les changements climatiques», a dit M. Mulcair.

Les analystes de «La Joute» ont été déçus d’entendre M. Legault aimer mieux que ça passe un samedi ou un dimanche.

«Le principe de la grève a commencé avec Greta et les élèves de ne pas aller à l’école le vendredi. Le principe, c’est de faire la grève, de faire le sacrifice de ne pas aller travailler pour militer. Le but, c’est de paralyser le centre-ville de Montréal. C’est ça une grève», a ajouté Emmanuelle Latraverse.

Des députés de partis de l’opposition seront également présents à la marche vendredi.